Dieser Handball-Star bindet sich für immer an Puma

Mit gerade einmal 27 Jahren hat Mathias Gidsel einen außergewöhnlichen Vertrag unterschrieben.

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Größter Deal der Handball-Geschichte?

Der dänische Superstar von den Füchsen Berlin hat am Donnerstag einen neuen Millionenvertrag mit Puma abgeschlossen. Die genauen Zahlen wurden zwar nicht veröffentlicht, laut BILD soll es sich jedoch um den größten und langfristigsten Markenvertrag handeln, den jemals ein Handballspieler erhalten hat.

Gidsel gilt derzeit als einer der größten Stars seines Sports. Erst vor wenigen Monaten wurde er zum dritten Mal in Folge zum Welthandballer gewählt und schrieb damit Handball-Geschichte.

"Ich werde die Marke nicht mehr wechseln."

Mathias Gidsel © Getty Images

Der Däne erklärte, dass ihn die langfristige Vision überzeugt habe. "Ich werde die Marke nicht mehr wechseln", sagte Gidsel nach der Vertragsunterzeichnung. Bereits seit seinem zehnten Lebensjahr spielt er nach eigenen Angaben mit Schuhen des deutschen Sportartikelherstellers.

Gemeinsam mit Puma wolle er künftig dazu beitragen, den Handball weltweit bekannter zu machen. Der Sport habe großes Potenzial, müsse seine Geschichte aber besser erzählen, so der Welthandballer.

Vorbild Usain Bolt

Mit dem lebenslangen Vertrag reiht sich Gidsel in einen exklusiven Kreis von Sportstars ein. Auch Sprint-Legende Usain Bolt hatte bereits einen lebenslangen Vertrag bei Puma unterschrieben.

Puma-Chef Arthur Hoeld bezeichnete Gidsel als herausragenden Spieler und wichtigen Botschafter für die Marke. Das Unternehmen wolle seine Position im Handball künftig weiter ausbauen.

Für Mathias Gidsel ist der neue Vertrag mehr als nur ein Sponsoring-Deal. Der Welthandballer sieht darin auch die Chance, den Handballsport langfristig weiterzuentwickeln – und zwar weit über seine aktive Karriere hinaus.