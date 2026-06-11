Espresso für 1 Euro – ganz wie in Italien

Espresso, Cannoli und Focaccia: Neues Gastro-Konzept bringt italienisches Lebensgefühl nach Wien.

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Espresso und Cannoli für nur 1 Euro – bisher vor allem aus dem Italien-Urlaub bekannt, jetzt auch in Wien. Am Vorgartenmarkt in Wien-Leopoldstadt öffnet heute die Focacceria il Rione und bringt nicht nur italienische Kulinarik, sondern vor allem das italienische Lebensgefühl direkt in die Hauptstadt.

Inspiriert von klassischen italienischen Bars setzt das Lokal bewusst auf jeweils nur 1 Euro für Espresso und Cannoli. So sollen die süßen und herzhaften Köstlichkeiten bald nicht mehr nur in Italien, sondern auch in Wien zum Alltag gehören.

Hinter dem neuen Lokal steht das Team von il Rione, das bereits mit der Pizzeria il Rione und der Locanda il Rione in Wien vertreten ist.

Frisch gebackene Focaccia wie in Italien

Im neuen Lokal liegt der Fokus auf frisch gebackenem Focaccia, Espresso und süßen Spezialitäten direkt aus Italien. Diese werden täglich frisch, mit Zutaten direkt aus Italien und nach traditionellen Rezepten zubereitet.

Die Focacceria il Rione ist weit mehr als ein reines Take-away-Lokal. Mit italienischer Musik, mediterranem Flair und Aperitivo-Angeboten soll sie am Vorgartenmarkt zu einem neuen Treffpunkt werden, vom schnellen Espresso am Morgen bis zum la Dolce Vita Moment.

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Gratis Focaccia zur Eröffnung!

Zur heutigen Eröffnungsfeier sind Besucher eingeladen, das neue Lokal kennenzulernen. Zwischen 17 und 19 Uhr wird kostenlose Focaccia ausgegeben. Begleitet wird die Eröffnung von Musik und weiteren Aktionen.