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In Hertogenbosch

Aufgabe: Sorge um Tennis-Ass Potapova

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von
epa13027986 Anastasia Potapova of Austria in action during the women's singles match against Suzan Lamens of the Netherlands at the Rosmalen Grass Court Championships tennis tournament in Den Bosch, Netherlands, 10 June 2026. EPA/FREEK VAN DEN BERGH
© EPA
Tennisspielerin Anastasia Potapova hat beim WTA250-Rasenturnier in 's-Hertogenbosch im Achtelfinale gegen Zeynep Sönmez aufgeben müssen.
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Die als Nummer fünf gesetzte Neo-Österreicherin beendete am Donnerstag das Zweitrundenmatch gegen die Türkin beim Stand von 1:6,0:2 vorzeitig. Die Ursache für ihre Aufgabe war vorerst nicht bekannt. Das Comeback von Serena Williams in London endete aufgrund einer Verletzung ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko vor dem Viertelfinale.

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Die 44-jährige Williams war am Dienstag nach vier Jahren Turnierpause mit einem Sieg gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) auf die Tennisbühne zurückgekehrt. Im Einzel verletzte sich die 19-jährige Mboko aber. Williams möchte kommende Woche auch in Berlin im Doppel dabei sein. Mit welcher Partnerin der US-Star dort antritt, ist noch offen.

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