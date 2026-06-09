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Serena Williams feierte Sieg beim Comeback im Doppel

US player Serena Williams (L) reacts while playing with Canada's Victoria Mboko (R) against US player Nicole Melichar-Martinez and New Zealand's Erin Routliffe during their round of 16, doubles match at the HSBC WTA tennis Championships at Queen's Club in west London on June 9, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
© AFP
Tennisstar Serena Williams hat am Dienstag ein erfolgreiches Comeback auf der WTA-Tour gefeiert.
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Die 44-Jährige gewann in Doppelrunde eins des Rasenturniers von Queen's mit der 19-jährigen Kanadierin Victoria Mboko gegen die drittgereihten Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe (USA/NZL) 7:6(2),6:2. In s'Hertogenbosch in den Niederlanden wurde indes das Startmatch von Anastasia Potapova gegen die Niederländerin Suzan Lamens regenbedingt auf Mittwoch (11.00 Uhr) vertagt.

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Ihr davor letztes Match hatte Williams bei den US Open 2022 gespielt. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste hat 23 Einzel-Grand-Slam-Titel geholt. "Ich hatte nichts Besseres zu tun, daher bin ich auf die Tour zurückgekehrt", sagte sie im Siegerinnen-Interview schmunzelnd. Mboko meinte, sie fühle sich geehrt, mit Williams zu spielen. "Es ist ein Privileg. Wir wollen aber mehr als nur diesen Sieg." In der nächsten Woche wird Williams in Berlin Doppel spielen, ihre Partnerin - wohl in der Vorbereitung auf Wimbledon - ist noch nicht bekannt.

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