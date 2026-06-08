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Neue Rolle

Olympiasieger dienstunfähig, aber kandidiert für Linkspartei

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 13: Gold medalist Christoph Harting of Germany poses on the podium during the medal ceremony for the Men's Discus Throw Final on Day 8 of the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Stadium on August 13, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)
© Getty Images
Der frühere Olympiasieger Christoph Harting sorgt für Aufsehen. Der wegen Depressionen dienstunfähige Bundespolizist kämpft nun in Deutschland um ein politisches Mandat für die Partei Die Linke.
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Für die Wahl im Herbst strebt der Sportler ein Mandat im Berliner Abgeordnetenhaus an. Seit Ende 2025 läuft bereits der Wahlkampf von Christoph Harting im Lichtenberger Wahlkreis 1. Das angestrebte Mandat wird mit einer monatlichen Entschädigung von sportlichen 8161 Euro plus einer steuerfreien Kostenpauschale von nochmal 3304 Euro vergütet.

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DOHA, QATAR - SEPTEMBER 28: Christoph Harting of Germany competes in the Men's Discus Throw qualification during day two of 17th IAAF World Athletics Championships Doha 2019 at Khalifa International Stadium on September 28, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images for IAAF)
© Getty Images for IAAF

Der ehemalige Diskuswerfer war zuletzt als Oberkommissar bei der Bundespolizei tätig. Dort verdiente er ein monatliches Gehalt zwischen 3634,51 und 4705,51 Euro nach der Besoldungsgruppe A 10, wie die deutsche Bild berichtet.

Offener Umgang mit Depressionen

Vor drei Jahren machte der heute 36-Jährige seine psychische Erkrankung öffentlich. Er leide an Depressionen. "Keiner ist davor gefeit. Egal, wie erfolgreich oder unerfolgreich er war", sagte er einst der "Berliner Zeitung". Seit Mitte 2024 ist der Olympiasieger offiziell dienstunfähig.

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 23: Christoph Harting of Germany competes during Discus Throw Duel Team M during the ISTAF Indoor Berlin at Mercedes-Benz Arena on February 23, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
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Wahlkampf trotz Dienstunfähigkeit möglich

Nach Angaben der Partei sei er "bis auf Weiteres dienstunfähig". Die Sprecherin fügte gegenüber der Bild hinzu: "Dies betrifft die komplexe Tätigkeit als Bundespolizist."

Politik ist kein Problem

Dem aktiven politischen Einsatz stehe die Erkrankung aber nicht im Weg. Ein solches ehrenamtliches Engagement sei laut der Sprecherin weder vom Umfang noch von der Intensität her mit einer aktiven Tätigkeit im Polizeivollzugsdienst vergleichbar.

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