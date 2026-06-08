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Endarbeiten

Traisentalbahn: Jetzt startet die finale Bau-Phase!

Jetzt geht es ins Finale!
© ÖBB
Der Countdown läuft: Die Traisentalbahn wird elektrifiziert – und jetzt beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt zwischen St. Pölten und Traisen.
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Bis Ende 2027 soll die komplette Modernisierung abgeschlossen sein. Dann fahren auf der Strecke moderne Elektrozüge mit 100 % grünem Bahnstrom – mit Halbstundentakt zu Stoßzeiten, kürzeren Reisezeiten und barrierefreien Bahnhöfen.

Achtung: Schienenersatzverkehr!

Wer die Traisentalbahn nutzt, muss jetzt stark sein: Von 8. Juni bis 13. Dezember 2026 gibt es zwischen St. Pölten und Traisen nur Busse statt Züge. Also: Mehr Reisezeit einplanen!

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Die bereits fertiggestellten Abschnitte Traisen–Hainfeld und Traisen–Freiland zeigen schon jetzt, was kommt: neue Bahnsteige, moderne Technik, Park-&-Ride-Anlagen. Fazit: Die Traisentalbahn wird zur Vorzeige-Regionalbahn Niederösterreichs!.

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