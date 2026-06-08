Poysbrunn ist unsere Märchenhauptstadt

Großes Jubiläum im Weinviertel: Der Märchensommer Niederösterreich feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmt: „Poysbrunn ist die Märchenhauptstadt Niederösterreichs!" Die Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen: Aus anfangs 4.300 Besuchern pro Saison wurden mittlerweile über 16.000 – insgesamt wurden bereits 230.000 Gäste begrüßt und 737 Vorstellungen gespielt. Seit 18 Jahren findet das Festival auf Schloss Poysbrunn statt.

Heuer wird „Aschenputtel – neu getanzt" gegeben

Intendantin Nina Blum, die das interaktive Wandertheater von Beginn an prägte, betont: „Kinder spüren, ob man ihnen etwas richtig Gutes anbietet." Heuer steht „Aschenputtel – neu getanzt" auf dem Programm – sowie das Erwachsenenstück „Code Red!".

Märchenfiguren prägen den ganzen Ort

Franz Vinzens, Ortsvorsteher Poysbrunn, Autorin Michaela Riedl-Schlosser, Intendantin und Regisseurin Nina Blum, Patrizia Leitsoni (Aschenputtel), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Barbara Kramer (Stiefmutter), Johannes Kemetter (Schuh von Aschenputtel) und (vorne knieend) die weißte und die bunte Taube, Christian Kohlhofer und Gudrun Nikodem-Eichenhardt. © NLK Pfeiffer

Ortsvorsteher Franz Vinzens bringt es auf den Punkt: „Gäbe es den Märchensommer nicht, gäbe es unser Märchendorf Poysbrunn nicht." Rund 50 fixe Märchenfiguren prägen den ganzen Ort.