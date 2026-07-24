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"Baden in Kunst": Premiere für "art.baden"

Beleuchtetes Kurhaus mit Casino und Springbrunnen in Baden-Baden am Abend.
© art.baden
Von heute, Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juli, präsentiert die „art.baden" im Casino Baden über 40 Aussteller – vom Kunstverein Baden bis hin zu Galerien aus Berlin, Seoul und Sydney.
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Vom Kunstverein Baden sind bei der Kunstmesse Minna Antova, Michael Bottig, Julius Werner Chromecek, Andreas Dworak, Martina Funder, Regina Hadraba, Klaus Hollauf, Tomas Hoke, Teresa Hunyadi, Cornelia König, Peter Kozek, Thomas Hörl, Christopher Lane, Doris Libiseller, Catherine Ludwig, Cornelia Mittendorfer, Elisabeth Schafzahl, Barbara Szüts, Michael Wegerer und Christina Werner vertreten, auch die Holasek zeigt sich mit „art moments".

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Im Rahmenprogramm bietet unter anderem das Arnulf Rainer Museum morgen, Samstag, 25. Juli, eine „art.night" mit Führung durch die aktuelle Ausstellung „Arnulf Rainer & Art Brut" mit Kurator Nikolaus Kratzer ab 18 Uhr sowie einer Architekturführung mit Richard Messner ab 19 Uhr.

Morgen, Samstag, 25. Juli, lädt auch der Kunstverein Baden ab 18 Uhr zu einem Open Day mit Teresa Hunyadi, Cornelia König und Daniel Nuderscher im Rahmen ihrer Ausstellung "Nach jetzt" über Vorstellungen von Zukunft. Dazu gibt es noch einen Artist Talk mit Johanna Binder, Sophie Dvořák und Elena Kristofor zu ihrer Ausstellung "contesting grounds".

Öffnungszeiten: Freitag 18 bis 22 Uhr, Samstag 14 bis 23 Uhr und Sonntag 14 bis 20 Uhr. Nähere Informationen und das detaillierte Programm gibt es unter 0699/15135983, per E-Mail an fair@artbaden.at sowie unter www.artbaden.at.

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