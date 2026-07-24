Sommeroffensive auf NÖ-Straßen auf Hochtouren

Niederösterreichs Straßen erleben derzeit einen Bau-Boom: Rund 3.000 Mitarbeiter des NÖ Straßendienstes sind im Einsatz, um das Straßennetz zu sichern und zu modernisieren. Mit 300 Sommerbaustellen wird die warme Jahreszeit heuer besonders intensiv genutzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

„Ohne Straßen geht nichts. Sie sind die Lebensadern unseres Landes. Mit 300 Sommerbaustellen nutzen wir die Sommermonate konsequent und effizient und investieren gezielt in sichere Verkehrswege und eine leistungsfähige Infrastruktur, die ein Schlüsselfaktor für den Wirtschaftsstandort ist", betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Hochbetrieb auf allen Ebenen

Auf Niederösterreichs Straßen ist derzeit einiges los: Zahlreiche Sanierungs- und Ausbauprojekte stecken mitten in der aktiven Bauphase, mehrere Baustellen konnten bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Auch die drei Großprojekte AST Wöllersdorf, B 17-Ringschluss Wr. Neustadt und B 36 Umfahrung Großglobnitz/Kleinpoppen kommen weiter zügig voran.

„Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den rund 3.000 Mitarbeitern des NÖ Straßendienstes und der Straßenmeistereien, die bei teils großer Hitze Tag für Tag im Einsatz sind", so Landbauer.

Baustellen im Überblick - In Bau (Auszug):

B 3 zwischen Bisamberg und Langenzersdorf: Fahrbahnerneuerung auf rund 700 Metern nach Spurrinnen und Netzrissen, Umsetzung unter halbseitiger Verkehrsführung, Investition rund 535.000 Euro. B 31 in Gstadt (Waidhofen an der Ybbs): Erneuerung und Verbreiterung der Fahrbahn auf 1,3 Kilometern, neuer Linksabbiegestreifen, zwei Busbuchten und modernisierte Entwässerung. Gesamtkosten rund 677.000 Euro, das Land NÖ trägt davon rund 610.000 Euro. B 122 bei Tröstelberg (Haidershofen): Generalsanierung mit Verbreiterung und Kurvenkorrektur auf 1,2 Kilometern, seit 27. Mai halbseitig gesperrt, Fertigstellung bis Ende Oktober 2026. Kreuzung Landesstraße L 3004/L 3005 in Oberweiden: Umbau der Unfallhäufungsstelle zu einer versetzten Doppel-T-Kreuzung, Investition rund 470.000 Euro. Landesstraße L 100 zwischen St. Pölten und Kleinhain: Fahrbahnerneuerung auf 1,8 Kilometern in der finalen Schlussphase, Investition rund 490.000 Euro.

Neue Brücken entstehen - Brücken im Bau (Auszug):

Lammeraubachbrücke, Landesstraße L 110, bei Klausen-Leopoldsdorf: Neubau, Investition rund 100.000 Euro. Sattelbachbrücke im Zuge der B 11 in Heiligenkreuz: Neubau mit breiterer Fahrbahn und kombiniertem Geh- und Radweg, Investition rund 1,2 Millionen Euro.

Bereits abgeschlossen (Auszug):

Landesstraße L 86, Ortsdurchfahrt Ertl: Fahrbahnerneuerung am 7. Juli 2026 erfolgreich fertiggestellt. Landesstraße L 143 in Warth: Fahrbahnerneuerung auf 530 Metern abgeschlossen, Investition rund 150.000 Euro. Landesstraße L 3025 bei Schönkirchen-Reyersdorf: Fahrbahnsanierung auf 880 Metern, Investition rund 550.000 Euro. Kreisverkehr und Fahrbahn bei Gunnersdorf (B 122/L 6216/L 6217): Sanierung abgeschlossen, Investition rund 225.000 Euro.

Konjunkturmotor Straßenbau

Die Sommerbauoffensive wirkt zudem als starker Wirtschaftsmotor. „Regionale Baufirmen und Zulieferer profitieren direkt von diesen Investitionen. Arbeitsplätze werden abgesichert und die Wertschöpfung bleibt im Land. Jeder investierte Euro in die Straße stärkt unsere Infrastruktur, unsere Wirtschaft und die Lebensqualität in den Regionen Niederösterreichs", unterstreicht Landbauer.

Fazit: Mit 300 Baustellen und rund 3.000 im Einsatz stehenden Mitarbeitern setzt Niederösterreich diesen Sommer voll auf Infrastruktur – für sichere Straßen und eine starke Wirtschaft in der Region.