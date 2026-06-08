Bilderkonzert in Baden: Fotofestival eröffnet mit Brian May

Der Eröffnungsabend des Festival La Gacilly-Baden Photo 2026 findet am 12. Juni 2026 um 18.30 Uhr im Stadttheater Baden statt.

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Gastgeber für die feierliche Eröffnung des Festivals La Gacilly-Baden sind die Bürgermeisterin der Stadt Baden Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) und der Festivalverein mit Lois Lammerhuber, Silvia Lammerhuber und Beate Jorda.

Die Keynotes halten Fotografenlegende Sir Don McCullin, der mehrfach Oscar-shortgelistete Dokumentarfilmer aus Baden Richard Ladkani, UNESCO-Weltwasserchair Helmut Habersack und per Video Gitarrengott und Stereofotografie-Sammler Sir Brian May.

Fotofestival in Baden. © Festival La Gacilly-Baden

Als Ehrengäste erwartet das Festival die ausstellenden Fotografen sowie die Botschafterin des Vereinigten Königreiches Lindsay Skoll, den Botschafter Frankreichs Matthieu Peyraud und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Bilderkonzert mit Beatles und Queen

Nach den Eröffnungsreden ist der Abend dem Festival-Motto SO BRITISH! musikalisch gewidmet. Großflächige Projektionen der Fotografien der Künstler des Festivals begleiten ein Medley aus den berühmtesten Songs der Beatles und von Queen, arrangiert vom Komponisten Pavel Singer und gespielt vom Orchester der Bühne Baden unter dem Dirigat von Michael Zehetner.