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Attacke auf Helene Fischer: Singlehrer habe sie "missbraucht"

Schlagerstar Helene Fischer
© Getty Images
Harte Worte von Schlager-Urgestein Christian Anders: Der 81-Jährige lässt im Interview kein gutes Haar an Helene Fischer und kritisiert ihre Gesangsstimme scharf.
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Christian Anders (81) zählte in den 1970er-Jahren zu den ganz großen Stars der Schlagerwelt. Doch diese Zeiten sind lange vorbei – und seine einstige Branche wurde inzwischen von neuen Gesichtern geprägt. Über die heutige Schlagerqueen Helene Fischer hat der Sänger eine ganz klare, äußert kritische Meinung, die er nun im Gespräch mit dem Magazin "Freizeit Heute" offenteilte.

Obwohl Helene Fischer mit Hits wie "Atemlos" Stadien füllt und kürzlich über das Muttersein sprach, zeigt sich Christian Anders wenig beeindruckt von der Ausnahmekünstlerin. Er schießt vor allem gegen die Gesangsausbildung der Musikerin.

Der 81-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund:

"Sie ist okay, aber sie geht mir auf den Nerv! Sie kann nicht singen. [Der Gesangslehrer] hat ihre Stimme zu schmalzig gemacht, zu sehr ins Musical-artige."

Christian Anders
Schlagerstar Christian Anders vor einem Aufritt. © Getty Images

Mit seinem harten Urteil ist der Altstar aber noch nicht am Ende. Er legte noch einmal nach und bezeichnete sie als eine "gedrechselte Sängerin", die seiner Ansicht nach eigentlich besser singen könnte, wenn sie nicht von ihrem Lehrer stimmlich "missbraucht" worden wäre.

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Dass Helene Fischer angeblich nicht singen kann, sehen eingefleischte Fans verständlicherweise ganz anders. Dennoch liefen die Ticketverkäufe für ihre Shows zuletzt nicht mehr ganz so glorreich wie bei früheren Riesenerfolgen. Darauf angesprochen, machte Christian Anders der Schlagerqueen prompt ein Angebot, welches die Sängerin vermutlich eher ausschlagen wird.

Er wendet sich direkt an Helene

  • Der Unterricht: "Wenn sie zu mir käme, würde ich ihr zeigen, wie man singt."
  • Das Geld: "Also, Helene, wenn du mich jetzt hörst: Wenn du Probleme hast wegen deiner Konzerte, wenn du Geld brauchst, melde dich bei mir."
  • Die Unterstützung: "Ich meine es ernst, ich kann dir helfen, Helene!"

Ob Christian Anders mit seiner Meinung viele Unterstützer findet?

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