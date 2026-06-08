Auf frischer Tat
Autobesitzer schlug Pkw-Einbrecher spitalreif
Wien. Der 57-Jährige beobachtete von seinem Balkon aus, wie ein Unbekannter am Sonntag gegen Mitternacht die Tür der Ladefläche seines abgestellten Kastenwagens öffnete. Sofort lief der Autobesitzer auf die Straße, um nach dem Rechten zu sehen. Als er bei seinem Fahrzeug ankam, befand sich der Einbrecher bereits im Inneren des Transporters und hatte mehrere Werkzeugkisten geöffnet.
Handgemenge eskaliert
Zwischen dem Fahrzeugbesitzer und dem Tatverdächtigen entwickelte sich daraufhin ein Gerangel. Dabei soll der 57-Jährige seinem Gegenüber mehrere Schläge ins Gesicht versetzt haben. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten umgehend die Polizei.
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Festnahme und Anzeige
Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den tatverdächtigen Einbrecher, einen Ungarn, noch vor Ort fest. Der 31-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Gesichtsverletzungen und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 57-jährigen Fahrzeugbesitzer wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung Anzeige erstattet.
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