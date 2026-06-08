Autobesitzer schlug Pkw-Einbrecher spitalreif

Ein Einbruch in einen abgestellten Kastenwagen hat in Favoriten für einen Polizeieinsatz gesorgt. Als der 57-jähriger Fahrzeugbesitzer den Verdächtigen auf frischer Tat ertappte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Am Ende musste der mutmaßliche Täter verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

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Wien. Der 57-Jährige beobachtete von seinem Balkon aus, wie ein Unbekannter am Sonntag gegen Mitternacht die Tür der Ladefläche seines abgestellten Kastenwagens öffnete. Sofort lief der Autobesitzer auf die Straße, um nach dem Rechten zu sehen. Als er bei seinem Fahrzeug ankam, befand sich der Einbrecher bereits im Inneren des Transporters und hatte mehrere Werkzeugkisten geöffnet.

Handgemenge eskaliert

Zwischen dem Fahrzeugbesitzer und dem Tatverdächtigen entwickelte sich daraufhin ein Gerangel. Dabei soll der 57-Jährige seinem Gegenüber mehrere Schläge ins Gesicht versetzt haben. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten umgehend die Polizei.

Festnahme und Anzeige

Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den tatverdächtigen Einbrecher, einen Ungarn, noch vor Ort fest. Der 31-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Gesichtsverletzungen und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 57-jährigen Fahrzeugbesitzer wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung Anzeige erstattet.