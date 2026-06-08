Juwelier ausgeraubt: Einbrecher auf der Flucht

Die Täter konnten mit der Beute in unbekannte Richtung flüchten.

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Ein nächtlicher Einbruch in ein Juweliergeschäft hat am Montagmorgen in Fohnsdorf im Bezirk Murtal einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Filiale in einem Einkaufszentrum und entkamen anschließend mit ihrer Beute.

Alarm kurz vor 4 Uhr an

Kurz vor 4 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen wegen einer Alarmauslösung zu dem Einkaufszentrum gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Auslagenscheibe eines Juweliergeschäfts beschädigt worden war. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet, um in das Geschäft einzudringen.

Schmuck gestohlen, Täter verschwunden

Im Inneren dürften die Täter gezielt Schmuckstücke an sich genommen haben. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Noch vor dem Eintreffen der Polizei gelang den Einbrechern die Flucht. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlte von den Unbekannten zunächst jede Spur. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.