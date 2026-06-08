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Österreich

Kurioser Einsatz

Polizisten entlarvten bei Schlangenalarm Kiffer

Kiffen
© Gettyimages
Die beiden jungen Männer glaubten unbeobachtet zu sein.
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OÖ. Ein außergewöhnlicher Einsatz hat am Sonntagabend in einem Garagenpark in Hösching im Bezirk Linz-Land für Aufsehen gesorgt. Eigentlich waren Polizei und Feuerwehr wegen einer Schlange alarmiert worden. Vor Ort machten die Beamten jedoch noch einen ganz anderen Fund.

Schlangenfund sorgt für Aufregung

Anwohner hatten die Einsatzkräfte verständigt, nachdem in dem Garagenpark eine Schlange gesichtet worden war. Während die Polizei auf die zur Tierrettung angeforderte Feuerwehr wartete, sicherten die Beamten den Bereich rund um den Fundort des Reptils.

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Dabei bemerkten die Polizisten plötzlich deutlichen Cannabisgeruch. Bei einer Kontrolle wurden ein 27-Jähriger und ein 29-Jähriger angetroffen, die gerade kifften.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die Schlange schließlich einfangen. Das Tier wurde anschließend wieder in geeigneter Umgebung ausgesetzt.

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