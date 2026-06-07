Mit einem Tipp
Ein Lotto-Spieler räumt 5,5 Millionen Euro ab
Ein einziger Glückspilz konnte am Sonntagabend den fünffach Lotto-Jackpot knacken. Damit räumt der Solo-Sechser unglaubliche 5.507.552,30 Euro ab.
Auch interessant
Zwei Personen können sich über Fünfer mit Zusatzzahlen freuen. Sie kassieren je 81.828,40 Euro. An insgesamt 111 Fünfer werden noch je 1.618,90 Euro ausbezahlt. 315 Vierer mit Zusatzzahl bekommen je 162,90 Euro.
- Lotto Gewinnzahlen: 2, 7, 16, 17, 35, 36 ZZ: 21
- LottoPlus: 4, 11, 12, 14, 40, 41
- Joker: 9, 1, 2, 1, 4, 1
LottoPlus
Bei LottoPlus konnte keiner den Sechser knacken. Dafür können sich 60 Fünfer jeweils über 7.100 Euro freuen.
Joker
Beim Joker hatte niemand die richtigen Zahlen am Schein. Bei der nächsten Runde befinden sich im Joker-Jackpot 262.364,06 Euro.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden