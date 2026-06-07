Ein Lotto-Spieler räumt 5,5 Millionen Euro ab

Mit nur einem Tipp knackt ein Österreicher den 5-fach Jackpot. Dabei gewinnt der Glückliche rund 5,5 Millionen Euro.

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Ein einziger Glückspilz konnte am Sonntagabend den fünffach Lotto-Jackpot knacken. Damit räumt der Solo-Sechser unglaubliche 5.507.552,30 Euro ab.

Zwei Personen können sich über Fünfer mit Zusatzzahlen freuen. Sie kassieren je 81.828,40 Euro. An insgesamt 111 Fünfer werden noch je 1.618,90 Euro ausbezahlt. 315 Vierer mit Zusatzzahl bekommen je 162,90 Euro.

Lotto Gewinnzahlen: 2, 7, 16, 17, 35, 36 ZZ: 21

LottoPlus: 4, 11, 12, 14, 40, 41

Joker: 9, 1, 2, 1, 4, 1

LottoPlus

Bei LottoPlus konnte keiner den Sechser knacken. Dafür können sich 60 Fünfer jeweils über 7.100 Euro freuen.

Joker

Beim Joker hatte niemand die richtigen Zahlen am Schein. Bei der nächsten Runde befinden sich im Joker-Jackpot 262.364,06 Euro.