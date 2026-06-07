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Beim Schießtraining

51-Jähriger schoss sich ins eigene Bein

© Getty Images
Der verletzte Schütze wurde ins Krankenhaus gebracht.
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Zu dem fatalen Missgeschick kam es am späten Samstagnachmittag auf einem Schießstand in Völs (Bezirk Innsbruck-Land). Unter Anleitung eines 37-jährigen Schießtrainers aus Deutschland war eine sechsköpfige Gruppe dort, um Schussübungen durchzuführen. Dabei kam es offenbar zu der folgenschweren Unachtsamkeit.

Versehentlich geschossen

Ein 51-Jähriger gab beim Handling mit seiner Faustfeuerwaffe offenbar ungewollt einen Schuss ab. Das Projektil traf den Mann am Fuß. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er von seinen Begleitern in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen noch, um den genauen Hergang des Schießunfalls zu rekonstruieren. Laut Polizei muss auch geklärt werden, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.

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