Auto stürzte in Bach: Zeugen retteten alle vier Insassen

Sowohl die Lenkerin als auch ihre Mitfahrer wurden verletzt.

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Bei einem Verkehrsunfall in Hallstatt (Bezirk Gmunden) ist am Samstagabend ein Auto von einer Brücke rund vier Meter in den Gosaubach gestürzt. Alle vier Insassen wurden verletzt. Passanten bargen sie aus dem Fahrzeug und holten Hilfe. Die Rettungskräfte brachten die Verletzten nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl sowie in das Unfallkrankenhaus Salzburg, informierte die Polizei am Sonntag.

Crash gegen Brückengeländer

Die Lenkerin, eine 31-jährige Inderin aus Deutschland, war gegen 20.25 Uhr im Bereich Gosauzwang mit ihrem Auto aus unbekannter Ursache gegen das Brückengeländer geprallt. Der Wagen durchstieß das Geländer und stürzte in den Bach. Im Fahrzeug befanden sich außer der Lenkerin zwei Frauen im Alter von 28 und 30 Jahren und ein 32-jähriger Mann, die ebenfalls alle die indische Staatsbürgerschaft haben.