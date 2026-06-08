TV
Radio
E-Paper
Österreich

Bergdrama

Wanderer (76) stürzt 80 Meter in die Tiefe

Hubschrauber-Einsatz beim Unfallort.
© ZOOM.TIROL
Ein furchtbarer Unfall hat sich am Samstag im Tiroler Zillertal ereignet. Ein 76-jähriger Österreicher stürzte bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Ginzling rund 80 Meter über steiles und bewaldetes Gelände ab und erlitt dabei schwere Verletzungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Tirol. Der Mann war am Samstag gemeinsam mit seinem 79-jährigen Begleiter auf dem Abstieg von der Birchhütte in Richtung Breitlahner unterwegs. Kurz vor 13 Uhr kam es auf einer seilgesicherten Passage zu dem folgenschweren Unfall. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 76-Jährige das Gleichgewicht und stürzte über den Hang ab. Sein Wanderpartner reagierte sofort, stieg zum Verunglückten hinunter, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.

Auch interessant

Ein Lotto-Spieler räumt 5,5 Millionen Euro ab

Auto stürzte in Bach: Zeugen retteten alle vier Insassen

51-Jähriger schoss sich ins eigene Bein

Große Rettungsaktion am Berg

Trotz schwerer Kopfverletzungen blieb der Verletzte ansprechbar. Die alarmierte Bergrettung Ginzling rückte gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber "Heli 4" aus. Der 76-Jährige wurde von einem Helicopter mittels Tau geborgen und anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" stand im Einsatz und brachte den 79-jährigen Begleiter sicher ins Tal. Unterstützt wurde die Rettungsaktion zudem von einem Alpinpolizisten.

Der Verletzte wurde von einem Helicopter geborgen.
Der Verletzte wurde von einem Helicopter geborgen. © ZOOM.TIROL

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Keller in Mehrfamilienhaus in Flammen: Brandstiftung?

Ein Lotto-Spieler räumt 5,5 Millionen Euro ab

Juwelier ausgeraubt: Einbrecher auf der Flucht

Wiener lassen zum Vatertag richtig Geld liegen

Polizisten entlarvten bei Schlangenalarm Kiffer

Wiens Bezirksvorsteher brauchen dringend "mehr Polizei"

Wanderer (76) stürzt 80 Meter in die Tiefe

Autobesitzer schlug Pkw-Einbrecher spitalreif

Deutlich mehr Einbrüche während der WM

Auto stürzte in Bach: Zeugen retteten alle vier Insassen