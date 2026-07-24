Sommerzauber im Schlösserreich

Auch heuer verwandelt sich das „Marchfelder Schlösserreich" an den Standorten Hof, Eckartsau und Orth an der Donau in ein vielseitiges Ferienabenteuer.

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Ein besonderes Highlight bietet „Nachts im Schlösserreich": Nach Einbruch der Dunkelheit öffnen sich die Schlösser abseits der üblichen Besucherströme und zeigen ihre stimmungsvolle, geheimnisvolle Seite.

Schloss Hof: Märchenhafter Garten

Vom 1. bis 30. August verwandelt sich Schloss Hof unter dem Motto „Märchenhafter Garten" in eine farbenfrohe Sommer-Erlebniswelt für Kinder. Täglich von 10 bis 18 Uhr warten Kreativstationen, Workshops, tierische Begegnungen, Kasperltheater, Mitmachkonzerte, Kräuterwanderungen, Gartenführungen, Ponyreiten sowie Wassererlebnispfad, Laufradparcours, Abenteuerspielplätze und Streichelzoo. Am 13. August lädt „Nachts im Marchfelder Schlösserreich" ab 17 Uhr zur Sonderführung durch die Ausstellung „Verspielte Symmetrie – Der Barockgarten als Kunstwerk", einem Spaziergang durch die Gartenanlagen und einem Sektempfang in barocker Kulisse. Anmeldungen unter buchungen@schlosshof.at, Infos unter www.schlosshof.at.

Schloss Eckartsau: Natur hautnah

Hier warten der interaktive Naturspielplatz „Das Geschenk der Bäume", der „Sch(l)Augarten" als Refugium für gefährdete Arten, eine digitale Gartensafari, der Naturbeobachtungswagen „Spähikel" sowie das Sommerprogramm im Nationalpark-Camp. Bereits am 6. August ab 18.30 Uhr führt nach einem Sektempfang ein kostümiertes Dienstmädchen durch die barocken Räume und gibt charmante Einblicke in den Schlossalltag hinter den Kulissen. Infos und Tickets unter www.schlosseckartsau.at.

Schloss Orth: Leben in der Au

Wöchentlich wechselnde Themen entführen Familien jeweils von 14 bis 17 Uhr in die Welt der Au: Fledermäuse (6.8.), Wasser (13.8.), Vogelwelt der Donau-Auen (20.8.) und Plankton & Nekton (27.8.). Am 20. August ab 18 Uhr führt „Gerichtsort(h) Schloss – Alte Fälle" anhand historischer Gerichtsprotokolle aus den Jahren 1711 bis 1755 durch spannende alte Fälle (Anmeldung: a.taeubling@orth.at). Am 27. August ab 19.15 Uhr geht es beim Abendspaziergang „Fledermäuse – Nächtliche Jäger ums Schloss" mit Batdetektoren auf Lauschtour (Anmeldung: schlossorth@donauauen.at). Infos und Tickets unter www.donauauen.at.