"Scary Movie 6" sorgt für neuen Kino-Hype

Keine Woche ohne Kino-Überraschung: Nach "Obsession" und "Backrooms" sorgt nun die Horrorkomödie "Scary Movie 6" für große Kasse und stürmt auch in Österreich auf Platz 1. "The Mandalorian and Grogu" stürzt indes weiter ab.

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Seit dem Jahr 2000 persiflieren die Horrorkomödien "Scary Movie" das Genre der Horrorfilme. Jetzt fährt man damit den größten Hit ein. "Scary Movie 6" gelang am Wochenende mit 55 Millionen Dollar Kassa ein wahrer Traumstart in den US-Kinos. Damit legte man nicht nur den besten Start der Serie hin, sondern hat vom Start weg gleich das 30-Millionen-Dollar-Budget eingespielt. Cool: 75% der Ticketverkäufe gingen an Jugendliche.

Horror-Filme Top - Star Wars flopt

Im Schatten von "Scary Movie", das nach 13 Jahren Pause ein wirklich starkes Comeback hinlegt, kann auch "Masters Of The Universe" punkten: 29,3 Millionen Dollar Kassa in den USA und Platz 1 für den Soundtrack bei iTunes in Österreich. Wohl auch weil Queen-Star Brian May bei fünf Songs mitrockt. Dafür gibt’s für das Star-Wars-Abenteuer "The Mandalorian and Grogu" den nächsten Dämpfer: Mit 10 Millionen Dollar Kassa nur mehr Platz 6 der Charts.

"Scary Movie" stürmt in den US-Charts auf Platz1. © Wayans Bros. Entertainment

Scary Movie 6, 55 Millionen Dollar Masters Of The Universe“ 29,3 Millionen Backrooms, 25, 9 Millionen Obsession, 25, 6 Millionen The Amazin Digital Circus: The Last Act, 11,6 Millionen

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Jackson, Epstein-Files, Corona - "Scary Movie" zieht alles durch den Kakao.

Auch Michael Jackson wird in "Scary Movie 6" persifliert. © Wayans Bros. Entertainment

"Scary Movie 6", bei den es auch ein Wiedersehen mit Anna Faris und Regina Hall gibt, greift nicht nur Horrorerfolge wie "Get Out", "Longlegs", "Blood & Sinners" oder die Netflix-Serie "Wednesday" auf, sondern auch das Jackson-Biopic "Michael" und weltbewegende Ereignisse wie die Corona-Pandemie, die Epstein-Akten, OnlyFans, Live-Streamer, Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE oder den Sturm auf das Kapitol 2021. "Wir machen das, was wir immer machen. Wir machen uns über alle lustig, denn wir beleidigen alle gleichermaßen," so die Hauptdarsteller, Produzenten und Drehbuchautoren Shawn und Marlon Wayans.

"Sacry Movie" begeistert auch die heimischen Kino-Fans.

Auch in Österreich top: 68.000 Besucher

Mit über 68.000 Besuchern und einem Einspielergebnis von über 787.000 Euro katapultierte sich die Horror-Parodie direkt an die Spitze der österreichischen Kinocharts. Weltweit spielte "Scary Movie 6" zum Start über 105,5 Mio. US-Dollar ein und markierte damit zugleich den erfolgreichsten Auftakt des gesamten Franchises.