Sechs Mahlzeiten pro Tag! Adriana Lima verrät ihr Fitness-Geheimnis

Adriana Lima weiß: Ihr Körper ist ihr Kapital. Dafür trainiert der "Victoria’s Secret"-Engel mit eiserner Disziplin – und zwar jeden Tag. Gegenüber der "Daily Mail" teilt sie auch ihre anderen Schlank-Geheimnisse.

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Wenn Adriana Lima über den Laufsteg schwebt, wirkt alles mühelos: der Blick, die Haltung, die Körperspannung. Doch hinter den glamourösen Auftritten des ehemaligen "Victoria’s Secret"-Engels steckt ein knallhartes Fitnessprogramm. Wie die britische Daily Mail berichtet, gehört Sport für das Supermodel längst zum Alltag – egal, wo sie gerade ist.

"Ich bin jeden Tag im Fitnessstudio. Oder wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, trainiere ich irgendwo anders, zum Beispiel in meinem Schlafzimmer", wird Lima von der Daily Mail zitiert. Eine Ausrede scheint es für die Laufsteg-Ikone also nicht zu geben.

Boxen als Fitness-Geheimnis

Der wichtigste Bestandteil ihres Trainings: Boxen. Rund 80 Prozent ihrer Workouts sollen daraus bestehen. Dafür trainiert Lima unter anderem mit Michael Olajide Jr., einem ehemaligen Mittelgewichtsboxer. Auch Kirk Myers, Gründer des Promi-Gyms Dogpound, zählt zu ihren Trainern. Er schwärmte laut Daily Mail bereits von ihrer Disziplin: Unter den Supermodels sei Lima für besonders harte Workouts bekannt.

Wenn sie gerade nicht boxt, setzt die Brasilianerin auf intensive Cardio-Einheiten, Battle Ropes, Core-Training und Übungen mit dem Medizinball. Auch Laufen gehört zu ihrer Routine: Mehrmals pro Woche soll sie rund fünf Kilometer absolvieren. Auf Reisen hat sie außerdem gerne ein Springseil dabei – damit das Workout wirklich überall möglich ist.

Adriana Lima bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024 © FilmMagic

Viel Schweiß, wenig Ausreden

Lima mag es intensiv. Langsame Einheiten sind offenbar nicht ihr Ding. Yoga, Pilates und Lagree stehen zwar ebenfalls auf ihrem Plan, aber eher dann, wenn es etwas ruhiger sein darf. Ansonsten setzt das Model auf schweißtreibende Sessions, die Kraft, Ausdauer und Körperspannung verbinden.

Dazu passt auch ihre Haltung: Lima gilt seit Jahren als eines der diszipliniertesten Models der Branche. Kein Wunder, dass sie auch nach mehr als zwei Jahrzehnten im Business noch immer als Fitness-Vorbild gehandelt wird.

Sechs Mahlzeiten am Tag

Doch nicht nur beim Sport ist Adriana Lima konsequent. Auch ihre Ernährung folgt einem strikten Plan. Laut Daily Mail isst sie sechs kleine Mahlzeiten am Tag und trinkt rund zwei Liter Wasser. Zum Frühstück gibt es etwa Haferflocken mit Nüssen und Obst, später einen Proteinshake mit Früchten und Gemüse.

Mittags stehen meist Hühnerbrust, Süßkartoffeln, Quinoa oder Reis sowie Gemüse auf dem Speiseplan. Am Nachmittag snackt sie Karotten, Sellerie oder Nüsse. Zum Abendessen gibt es häufig Salat mit Huhn oder Fisch. Sogar für den späten Snack hat Lima eine gesunde Lösung: Buchweizen mit Hanfmilch und Honig – das soll die Verdauung unterstützen und süße Gelüste stillen.

Adriana Lima mit ihrem Ehemann Andre Lemmers © The Hollywood Reporter via Getty Images

Auch Adriana Lima hat eine Schwäche

Ganz ohne Genuss geht es aber auch bei ihr nicht. Dunkle Schokolade erlaubt sie sich gelegentlich, ihren Kaffee trinkt sie mit Honig statt Zucker. Ihre große Schwäche ist jedoch Schokoladenkuchen. Der Daily Mail zufolge gab Lima bereits zu, dass sie ihn so sehr liebt, dass es selten bei einem Stück bleibt.

Neben Sport und Ernährung setzt Lima außerdem auf Schlaf und mentale Balance. Neun Stunden Schlaf und Meditation vor dem Zubettgehen sollen ihr dabei helfen, gesund, fokussiert und ausgeglichen zu bleiben.

Zurück auf dem Victoria’s-Secret-Laufsteg

Adriana Lima zählt zu den bekanntesten Gesichtern von Victoria’s Secret. Mehrfach eröffnete sie die legendäre Fashion Show und lief an der Seite von Models wie Gigi Hadid, Candice Swanepoel und Alessandra Ambrosio. Nach der Rückkehr der Show feierte auch Lima ihr Comeback auf dem Laufsteg.

Privat läuft es für das Supermodel ebenfalls rund: Kurz vor Weihnachten 2024 gab sie ihre Hochzeit mit Filmproduzent Andre Lemmers bekannt. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn, Cyan. Aus ihrer Ehe mit Ex-Basketballstar Marko Jarić hat Lima außerdem zwei Töchter.

Ihr Fitnessgeheimnis bleibt dennoch so simpel wie beeindruckend: konsequent bleiben, auch wenn gerade kein Gym in der Nähe ist. Notfalls wird eben im Schlafzimmer trainiert.