Kaum zu glauben: So heiß feiert Elizabeth Hurley ihren 61. Geburtstag

Elizabeth Hurley beweist gerade, dass 61 das neue 30 ist. Mit heißen Bikini-Schnappschüssen feierte die Schauspielerin gestern ihren Ehrentag und lässt ihre Fans (und ihren Freund) völlig sprachlos zurück.

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Kaum zu glauben, aber wahr: Dieser Hollywood-Star hat die Zeit scheinbar einfach angehalten. Um ihren 61. Geburtstag am 10. Juni zu feiern, ließ es Elizabeth Hurley auf Instagram so richtig krachen. Mit einem atemberaubenden Post heizte die Schauspielerin ihren Followern ordentlich ein und bewies einmal mehr, dass das Alter für sie absolut keine Rolle spielt. Bei diesen Ansichten kommt das Netz garantiert ins Schwitzen!

Heiße Geburtstagsgrüße

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Auf ihrem neuesten Schnappschuss präsentiert sich die Schauspielerin in einem knappen, gelben Bikini, in dem sie umwerfend aussieht. Mit einem breiten Lächeln hält sie eine große Batik-Flagge in die Meeresbrise und strahlt mit der Sonne um die Wette. Passend dazu richtet sie einen persönlichen Geburtstagsgruß an sich selbst: "Alles Gute zum Geburtstag an mich!"

Älterwerden? Für Liz kein Problem

Doch es ist nicht nur der atemberaubende Body der 61-Jährigen, der im Netz für Furore sorgt. Hurley nutzte ihren Ehrentag, um eine ehrliche Botschaft an ihre Fans zu richten. Sie bewies, dass sie absolut kein Problem mit dem Altern hat.

"Früher hatte ich Angst, dass mein Leben mit jedem Jahr weniger aufregend und ich immer lebensmüder werden würde", gestand die Schauspielerin in ihrem Post offen. "Aber ich kann euch sagen: Wenn ihr durchhaltet und den Kopf hochhaltet, ist das Gegenteil der Fall. Ich genieße mein Leben heute in vollen Zügen!" Mit diesem Statement beweist Liz: Wahre Schönheit und Ausstrahlung kommen von innen.

Liebeserklärung von Billy Ray Cyrus

Bei so viel positiver Energie und diesem Traumkörper explodierte die Kommentarspalte. Allen voran ihr Freund Billy Ray Cyrus, der seiner Liebsten eine zuckersüße Liebeserklärung machte: "Ich liebe dich so sehr. Ich bin so stolz auf dich. Ich kann das nächste Kapitel kaum erwarten", schrieb er unter das Foto.

© Getty Images

Und auch die Fans sind komplett aus dem Häuschen. Neben unzähligen Glückwünschen hagelt es Komplimente, die bestätigen: 61 hat noch nie so gut ausgesehen. "Du siehst keinen Tag über 30 aus, deine Haut ist wunderschön", staunt ein fassungsloser Follower. Ein anderer Follower schwärmt: "Du siehst absolut fabelhaft aus!" Für viele ist das Urteil sowieso klar: "Die schönste Frau auf der Welt!"

Dem können wir uns nur anschließen. Wir wünschen Elizabeth Hurley ein schönes neues Lebensjahr und hoffen auf viele weitere inspirierende (und atemberaubende) Postings.