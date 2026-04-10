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Swarovski & Ostrowski: "Sexismus-Debatte ist lächerlich!"
© zeidler

Talk zum Aufreger

Swarovski & Ostrowski: "Sexismus-Debatte ist lächerlich!"

Von
10.04.26, 12:00
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Sexistische Pose? Ein offizielles ORF-Foto unserer Song-Contest-Moderatoren ließ zuletzt die Wogen hochgehen. Im oe24.TV-Interview nehmen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski nun erstmals Stellung dazu.

„Älterer Mann fasst jüngere Frau an die Hüfte!“ Die offiziellen ORF-Fotos unserer Song Contest Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, die in der Glosse einer Journalistin sogar mit den Fällen Seiler, Ulmen, Pelicot oder Lindemann fast gleichgesetzt wurden, sorgten zuletzt für Riesenaufregung und eine Sexismus-Debatte. „Das ist lächerlich“ kann Victoria Swarovski dazu im oe24.TV-Interview nur den Kopf schütteln. „Ich wusste anfangs gar nicht worum es da gehen soll mit den Händen. Da lachen wir darüber. Ein Foto ist da eigentlich nebensächlich,“ sagt sie und kontert dann im oe24-Fotoshooting gleich mit einer neuer Pose. Ihre Hand ganz fest an seine Brust gedrückt. „Hoffentlich passt das jetzt den Kritikern!“

Swarovski & Ostrowski:
© ORF

Swarovski & Ostrowski:
© zeidler

Ähnlich sieht es Michael Ostrowski, der überhaupt erst von seinen Kindern auf die ganze Aufregung hingewiesen wurde: „Ich habe es nicht gelesen, weil ich mich grundsätzlich weigere, so etwas zu lesen. Doch nachdem mich meine Kinder darauf angesprochen haben, habe ich es mir dann angesehen: Es ist lachhaft, dass das eine sexistische Pose ist.“

Swarovski & Ostrowski:
© ORF

Die lächerliche Foto-Aufregung verstärkt die Aufregung im Countdown zum Song Contest, bei dem die beiden in der Wiener Stadthalle zwischen 11. und 16. Mai gleich ja 12 Shows moderieren. Auch die großen TV-Events am 12., 14. und 16. Mai. „Es ist eine positive Nervosität,“ fiebert Swarovski dem ESC schon „mit Freude“ entgegen und mit einer knallharten Vorbereitung „Die Rally Paris Dakar war Hardcore, aber ich habe es ganz gut hingekriegt. Und ich bin mir sicher, dass ich auch den Song Contest gut hinkriegen werde.“

Swarovski & Ostrowski:
© ORF

Vor allem weil sie sich damit ja einen großen Traum erfüllt. „Ich habe mich ja schon mal beworben um für Österreich als Teilnehmerin anzutreten, jetzt bin ich aber eigentlich ganz froh, dass es die Moderation geworden ist.“

Swarovski & Ostrowski:
© zeidler

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

Während Ostrowski bei der Moderation auch den französischen Part übernehmen wird darf Swarovski mit Englisch glänzen. Dass ihr dabei bis zu 170 Millionen TV-Zuseher an den Lippen hängen sorgt nicht für zusätzliches Lampenfieber. „Umso öfter man diese Zahl hört, umso weniger spektakulär ist sie!“

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