Scooter, Kaiser, Fendrich & Co. lassen die Planai beben

Ab Mittwoch (3. Juni) wird Schladming zur Musik-Hauptstadt. Scooter eröffnen das allererste Summer-Opening bei dem in Folge auch Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo für Stimmung sorgen.

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Robbie Williams, ein Drei-Tage-Festival mit Bryan Adams, Sting und Simply Red und 2025 gleich dreifacher Kreischalarm um die Backstreet-Boys. Die Konzerte zum Skiopening in Schladming sind legendär. Jetzt legt Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb mit dem allerersten Summer-Opening nach und bringt dafür von 3. bis 7. Juni fünf Top-Künstler mit fünf gar unterschiedlichen Musikrichtungen in das Planai-Stadion.

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Zum Auftakt heißt es Hyper Hyper! Am Mittwoch (3. Juni) zünden die Chart-Granaten von Scooter 30 Millionenfach verkaufte Party-Hits wie "Maria (I Like It Loud)" oder "How Much Is the Fish". Am Donnerstag (4. Juni) sorgt Sarah Connor für große Gefühle. Auch mit "Let’s Get Back To Bed", "Wie schön du bist" und der Toleranz-Hymne "Vincent".

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Noch mehr Herzschmerz ist am Freitag (5. Juni) angesagt: Schlager-König Roland Kaiser lässt die Planai zu "Santa Maria", oder "Joana" schunkeln. Am Samstag (6. Juni) setzt Rainhard Fendrich seine Jubiläums-Show "Nur ein Wimpernschlag" mit allen Austropop-Hymnen drauf. Zum Finale am Sonntag (7. Juni) stimmt Plácido Domingo die größten Arien aller Zeiten an

