Volbeat, Pizzera & Jaus und Ambros lassen den Residenzplatz beben

Das erste große Sommer-Konzert-Highlight steigt in Salzburg. Am Freitag (29. Mai) rocken Volbeat den Residenzplatz. Am Samstag (30. Mai) folgen Wolfgang Ambros sowie Pizzera & Jaus. 25.000 Fans sind dabei.

In den 90ern Topstars wie Tina Turner, Neil Young oder Billy Joel, dann 9 Jahre Pause und letztes Jahr das fulminante Comeback für 20.000 Fans mit Wanda, Christina Stürmer und Paul Kalkbrenner. Jetzt geht das Konzert-Revival am ehrwürdigen Salzburger Residenzplatz in die zweite Runde und diesmal sogar für je 12.500 Fans und mit Top-Acts wie Volbeat, Wolfgang Ambros sowie Pizzera & Jaus. Aus Lärmschutzgründen jedoch nur bis 22 Uhr.

© zeidler

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Am Freitag (28. Mai) liefern die dänischen Elvis-Rocker von Volbeat die Österreich Open-Air-Premiere der aktuellen Hit-CD „God of Angels Trust“, bei der man natürlich auch Kulthits wie „Seal the Deal“ oder „For Evigt“ anstimmt. Und das mit der italienische Death-Metal-Band Fulci als Anheizer und Rekord-Vorgabe: Die Tickets waren in nur 70 Minuten ausverkauft.

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Samstag (29. Mai) gibt’s dann das ganz große Austropop-Hit-Feuerwerk. Angeheizt von Berglind und Indie-Popsängerin Avec stimmt Wolfgang Ambros seine unvergänglichen Hymnen an: Von A wie „A Mensch möcht i bleib'n“ bis Z wie „Zentralfriedhof“. Und natürlich auch „Schifoan“.

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Alles nur Vorspiel für die wahren Headliner: Pizzera & Jaus zeigen sich unter dem Motto „Jetz' kummst ma auf de Tour" vom Opener „Liebe zum Mitnehmen" bis zum Finale mit der neuen Single „Klesch Koids Bier“ als Animateure im Magic Love Club. Chart-Hits wie "Jedermann", "Mama" oder „Eine ins Leben“ und Cover-Versionen von Avicii ("Wake Me Up When It's Over") bis Europe ("The Final Countdown") inklusive.