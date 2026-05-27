Georg Danzer: Tribute-Tour und Album zum 80er

2007 verlor Georg Danzer den Kampf gegen den Krebs. Jetzt zum nahenden 80. Geburtstag wird er gebührend gefeiert. Mit gleich 19 „Danzermania“ Konzerten und einem Doppelalbum, wo auch Viktor Gernot, Roman Gregory oder Thomas Stipsits seine größten Hits anstimmen.
Am 7. Oktober würde der unsterbliche Austropop-Gigant Georg Danzer († 2007) seinen 80er feiern. Geehrt wird er schon jetzt. Am Mittwoch (28. Mai) wird im einst so treffend besungenen Café Hawelka („Jö schau, so a Sau. Jassas na. Wos macht a Nackerter im Hawelka?“) die Tournee „Danzermania 2026 - 80 Jahre Georg Danzer" präsentiert. Ab 27. Juni lassen ja die ehemaligen Bandmusiker rund um Ulli Bäer, Thomas Mora oder Christian Becker unterstützt von stimm- und schmähgewaltigen Künstlerinnen wie Tini Kainrath oder Eva Maria Marold die Austropop-Legende bei gleich 19 Österreich Konzerten hochleben.
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Auch mit Stargästen wie Marianne Mendt und Adi Hirschal im Wiener Theater im Park (26. und 27. August) oder mit Opus-Mastermind Ewald Pfleger in Graz und Knittelfeld. Als Highlight gibt’s zwischen 23. und 27. Oktober gleich fünf Gala-Abende mit zahlreichen weiteren Gästen im Wiener Orpheum. Auch da gehen Teile der Einkünfte an die St. Anna Kinderkrebsforschung.
Das sind die Termine der Danzermania 2026:
- 27. Juni Scheibbs, Rathausplatz
- 23. Juli Zwettl, Sommerbühne
- 26. August Wien, Theater im Park
- 27. August Wien, Theater im Park
- 28. August Burg Finkenstein
- 13. September Fehring Hauptplatz
- 5. – 8. Oktober Wien, Gemischter Satz
- 15. Oktober Graz, Orpheum
- 16. Oktober Knittelfeld, Kulturhaus
- 17. Oktober Linz, Posthof
- 23. – 27. Oktober Wien, Orpheum
- 26. November Güssing, Kulturzentrum
Als Einstimmung zur Tour startet Franz Christian „Blacky“ Schwarz, der Manager und Freund des Jubilars, jetzt ein Crowdfunding für die die Doppel-LP „Georg Danzer 80 - DanzerMania live, das Beste aus 10 Jahren“. Da verbeugt sich ein Star-Ensemble rund um Viktor Gernot, Roman Gregory, Norbert Schneider, Thomas Stipsits oder Hans Theessink mit ewigen Hymnen wie „Weiße Pferde“, „Vorstadtcasanova“, „Große Dinge“ oder „Lass mi amoi no d'Sun aufgehn segn“ vor dem Austropop-Giganten. Dazu gibt’s ein Wiederhören mit den bereits verstorbenen Wegbegleitern Wilfried und Anzo Morawetz.