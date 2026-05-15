Trump investiert Millionen in US-Konzerne

Donald Trump hat zu Jahresbeginn offenbar massiv in große US-Konzerne investiert. Neue Unterlagen der US-Ethikbehörde zeigen, dass der Präsident im ersten Quartal 2026 zahlreiche Finanztransaktionen in Millionenhöhe durchgeführt hat, darunter Geschäfte mit Tech-Giganten wie Apple.

Wie aus den veröffentlichten Offenlegungen hervorgeht, bewegte sich Trump zwischen Jänner und März bei Käufen und Verkäufen im Bereich mehrerer hundert Millionen Dollar. Laut den Daten investierte er unter anderem in Wertpapiere von Apple, Nvidia, Boeing sowie weiteren US-Unternehmen. Gleichzeitig trennte er sich von Anteilen an Konzernen wie Microsoft, Amazon und Meta.

Apple besonders im Fokus

Auffällig ist vor allem Trumps verstärktes Engagement bei Apple. Laut Angaben der US-Behörde flossen in den ersten drei Monaten des Jahres mehrere Millionen Dollar in Wertpapiere des iPhone-Konzerns. Medienberichten zufolge lag das Volumen bei bis zu 7,2 Millionen Dollar.

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Auch beim Chipkonzern Nvidia und Flugzeugbauer Boeing tätigte Trump größere Investments. Einzelne Käufe sollen sich jeweils in einer Größenordnung zwischen einer und fünf Millionen Dollar bewegt haben.

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Tausende Transaktionen registriert

Die Unterlagen zeigen zudem, wie umfangreich die Finanzaktivitäten gewesen sein sollen: Zwischen Jänner und März wurden laut Bericht mehr als 2.300 Käufe dokumentiert. Gleichzeitig gab es fast 1.300 Verkäufe, darunter Geschäfte mit Amazon, Microsoft und Meta im Wert von mehreren Millionen Dollar.

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Welche konkreten Finanzprodukte gekauft oder verkauft wurden, geht aus den Dokumenten nicht eindeutig hervor. In den verpflichtenden Offenlegungen werden Summen traditionell nur in groben Kategorien angegeben, exakte Beträge fehlen daher.

Bericht der Ethikbehörde

Die Informationen stammen aus aktuellen Angaben des Office of Government Ethics, der US-Behörde für Regierungsethik. Sie veröffentlicht regelmäßig Finanzoffenlegungen hochrangiger Politiker und Regierungsvertreter, um mögliche Interessenkonflikte transparent zu machen.