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Treffen mit Xi

Nach Trump: Jetzt reise auch Putin nach China

15.05.26, 12:07
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Russischer Machthaber will mit Xi über Trump-Besuch sprechen 

Nach dem jüngsten China-Besuch von US-Präsident Donald Trump reist auch der russische Machthaber Wladimir Putin in Kürze nach Peking. Dort hoffe er auf Gespräche mit Präsident Xi Jinping über die Visite Trumps, teilt der Kreml mit. Die Details der Reise seien vereinbart und das genaue Datum werde bald bekanntgegeben, sagte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Freitag.

Das Treffen werde "sehr bald" stattfinden. Im Mittelpunkt sollen die bilateralen Beziehungen sowie internationale Themen stehen. Russland sucht vor dem Hintergrund seines verlustreichen Angriffskriegs gegen das westliche Nachbarland Ukraine vermehrt die Nähe Chinas. Wegen der westlichen Sanktionen ist es zu einem noch wichtigeren Abnehmer für russisches Öl und Gas geworden. China vermeidet jedoch direkte militärische Unterstützung für Russland und versucht immer wieder, sich in einer Vermittlerrolle zwischen Moskau und Kiew zu positionieren.

US-Präsident Donald Trump beendete am Freitagnachmittag (Ortszeit) einen mehrtägigen Staatsbesuch in Peking, bei dem er von mehreren Ministern und Topmanagern begleitet worden war. Anschließend sprach er von "fantastischen" Handelsvereinbarungen und Einmütigkeit im Iran-Konflikt. Trump hofft auf chinesische Unterstützung bei den Bemühungen zur Straße von Hormuz, die vom Iran blockiert wird, um die westlichen Staaten durch gestiegene Ölpreise zu treffen.

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