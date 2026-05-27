Verona Pooth: Heftige Kritik trotz sexy Badeanzug-Clip

Mit einem eleganten Strandspaziergang im sonnigen Dubai läutet Verona Pooth den Sommer ein – und sorgt damit im Netz prompt für reichlich Gesprächsstoff.

Die warme Jahreszeit wirft ihre Schatten voraus – oder besser gesagt: ihre Sonnenstrahlen. Für ein optisches Ausrufezeichen der Extraklasse sorgt derzeit Verona Pooth auf ihren Social-Media-Kanälen. In einem eleganten, roten Badeanzug und zu den Klängen ihres aktuellen Lieblingsliedes „Orange Blossoms” präsentiert sich die 58-jährige Moderatorin der Netzgemeinde und heizt die kollektive Vorfreude auf den Sommer spürbar an.

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Als Kulisse für die perfekt inszenierten Aufnahmen dient der Traumstrand von Dubai. Leichtfüßig flaniert Pooth im modischen Einteiler, ein farblich exakt abgestimmtes Tuch raffiniert um die Hüften geschlungen, während die sanften Wellen ihre Füße umspielen. „Ich liebe einfach diesen Song”, lässt die Stilikone ihre Fangemeinde wissen und untermalt damit das unbeschwerte Urlaubsgefühl.

Begeisterungsstürme für die Topform

Die Reaktionen in der Kommentarspalte ließen naturgemäß nicht lange auf sich warten. Ein Großteil der treuen Anhängerschaft zeigt sich angesichts der augenscheinlichen Topform der Moderatorin restlos begeistert. Komplimente wie „Du bist immer noch die schönste Frau, die der liebe Gott erschaffen hat” oder „Mega hübsche Frau. Du wirst immer noch schöner” dominieren das Bild. Viele Fans sparen nicht mit Superlativen und adeln den Auftritt unter dem Reel schlicht als „verdammt aufregend und sehr attraktiv”.

Kritische Stimmen im Netz: „Sieht völlig fremd aus...”

Doch wo viel Licht ist, fällt im digitalen Zeitalter bekanntlich auch Schatten. Neben den zahlreichen Lobeshymnen mischen sich vermehrt auch kritische Untertöne unter das Posting, die sich weniger dem modischen Strand-Outfit als vielmehr dem Antlitz der Moderatorin widmen. Einige Follower orten eine vermeintlich unnatürliche Veränderung im Gesicht und halten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.





Sätze wie „Was hat sie denn mit ihrem Gesicht gemacht ...” oder die unverblümte Vermutung „Bisschen viel Botox, oder? Lächeln funktioniert nicht mehr so” spiegeln den Unmut jener User wider, denen der natürliche Ausdruck fehlt.

Verona Pooth selbst dürfte die Aufregung indes gelassen nehmen. Die erfahrene Medienfrau ist es seit jeher gewohnt, im Zentrum des Diskurses zu stehen – und hat zudem in der Vergangenheit nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie kleineren ästhetischen Korrekturen und modernen Schönheitseingriffen grundsätzlich offen gegenübersteht. Eines hat das Video somit in jedem Fall erreicht: Verona Pooth bleibt verlässlich das Gesprächsthema Nummer eins.