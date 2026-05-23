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Geisterfahrer auf Autobahn gestoppt
© TZOe Loy Robert

Auf der A8

Geisterfahrer (89) stirbt bei Autobahn-Crash

Von
23.05.26, 18:47
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Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn in Bayern 

Ein 89 Jahre alter deutscher Geisterfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 in Bayern ums Leben gekommen.

Zudem gibt es Schwerverletzte. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Autos an dem Crash beteiligt, darunter der Wagen des Geisterfahrers.

Der 89-Jährige war den Angaben zufolge am Samstagmittag auf der Fahrbahn Richtung München in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Sein Wagen sei mit zwei anderen Autos zusammengestoßen. Der Mann sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. In den beiden anderen beteiligten Autos seien drei Menschen schwer verletzt worden, zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

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