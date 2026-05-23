Geisterfahrer (89) stirbt bei Autobahn-Crash

Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn in Bayern

Ein 89 Jahre alter deutscher Geisterfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 in Bayern ums Leben gekommen.

Zudem gibt es Schwerverletzte. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Autos an dem Crash beteiligt, darunter der Wagen des Geisterfahrers.

Der 89-Jährige war den Angaben zufolge am Samstagmittag auf der Fahrbahn Richtung München in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Sein Wagen sei mit zwei anderen Autos zusammengestoßen. Der Mann sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. In den beiden anderen beteiligten Autos seien drei Menschen schwer verletzt worden, zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.