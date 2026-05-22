Österreich jagt gegen Deutschland das WM-Viertelfinale

Mit frischer Energie und riesigem Elan rein ins Derby! Nach zwei wichtigen Ruhetagen brennt Österreichs Eishockey-Nationalteam auf das geschichtsträchtige WM-Prestigeduell gegen Deutschland.

Nach zwei wohltuenden Ruhetagen will Österreichs Eishockey-Nationalteam gestärkt wieder angreifen. Mit dem Lieblingsnachbarn Deutschland wartet auf die Truppe von Teamchef Roger Bader bei der WM in Zürich am Samstag (20:20 Uhr/live ORF 1) nicht nur ein echtes Prestigeduell. Nach drei Siegen aus den ersten vier Partien würde den Österreichern schon ein einziger Punktgewinn die Tür zum historischen Viertelfinale weit aufstoßen.

Bader fordert das perfekte Spiel

Über einen möglicherweise angeschlagenen Gegner zu mutmaßen, bringt laut dem Schweizer Teamchef nichts. Die Deutschen feierten erst am Freitag mit einem 6:2 gegen Ungarn ihren ersten Turniersieg und halten nach fünf Spielen bei vier Punkten. Bader warnt eindringlich vor der DEB-Auswahl: "Sie haben immerhin vier NHL-Spieler dabei, wir bekanntlich keinen. Wir brauchen sicher ein perfektes Spiel, um sie zu schlagen." Ein klarer Vorteil für Rot-Weiß-Rot ist die Regeneration. Während die Österreicher die Akkus aufladen konnten, stand Deutschland nur 28 Stunden vor dem Derby noch gegen Ungarn auf dem Eis. Abstiegsangst haben die Deutschen als gesetzter Gastgeber der WM 2027 ohnehin keine.

Frische Kräfte für das nächste Hammer-Doppel

Für Österreich geht es nach dem Deutschland-Hit Schlag auf Schlag weiter. Schon am Sonntag wartet die absolute Eishockey-Nation Finnland, bevor am Dienstag das letzte Gruppenspiel gegen Olympiasieger USA ansteht. Der Teamchef hakt die herbe 0:9-Klatsche gegen die Schweiz ab und blickt nach vorne. Kapitän Peter Schneider fordert, die richtigen Lehren zu ziehen, um "mit neuem Elan und positiver Energie" zu starten. Dafür kehren die zuletzt geschonten Leistungsträger Vinzenz Rohrer, Dominic Zwerger und Goalidirekt Atte Tolvanen wieder in die Mannschaft zurück.

Die große Chance auf die Sensation

Die Statistik spricht zwar für die Deutschen, die beide Testduelle der WM-Vorbereitung (4:3, 5:2) sowie das jüngste WM-Aufeinandertreffen (4:2) gewannen. Doch bei diesem Turnier läuft es für Österreich rund: Nach Siegen gegen Großbritannien (5:2), Ungarn (4:2) und Lettland (3:1) hält das ÖEHV-Team bei stolzen neun Punkten und schielt fest Richtung Runde der besten Acht. Im Vorjahr reichten den Österreichern zehn Punkte für den Viertelfinaleinzug.