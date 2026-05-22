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David Alaba
© Getty

Real Mitteilung

Paukenschlag: Alaba-Entscheidung offiziell gefallen

22.05.26, 17:52
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Lange wurde über Alabas Zukunft bei Real Madrid diskutiert, nun ist aber eine endgültige Entscheidung gefallen. David Alaba wird im kommenden Sommer die Königlichen verlassen, wie der Klub am Freitag mitteilte. Der Vertrag des ÖFB-Stars wird nicht verlängert. 

Seit dem Sommer 2021 spielt David Alaba bei Real Madrid. Damals kam er ablösefrei vom FC Bayern München nach Madrid. Nun soll nach 131 Partien, zwei Champions-League-Siegen, zwei La-Liga-Titeln, einem Klub-WM-Pokal und einem Copa-del-Rey-Erfolg seine Zeit bei den Königlichen enden.

Wie Real am Freitag verkündete, wird der auslaufende Vertrag vom ÖFB-Star nicht verlängert. Damit ist Alaba ab dem kommenden Sommer vertragslos. Wie seine Zukunft ausschaut, ist derzeit noch unklar. 

"Real Madrid wird immer sein Zuhause sein" 

In ihrem offiziellen Statement wird Real-Boss Florentino Perez zitiert: "David Alaba genießt die Zuneigung aller Madridistas aufgrund seines Einsatzes, seiner Arbeit und seines ikonischen Auftritts auf unserem Weg zum 14. Titel, der die Feier eines Sieges symbolisierte und bereits Teil der Vereinsgeschichte ist. Real Madrid wird immer sein Zuhause sein."

 

Am Samstag gegen Athletic Bilbao wollen die Königlichen sich im Santiago Bernabéu von Alaba verabschieden. Dabei soll der ÖFB-Star sein letztes Pflichtspiel für Real Madrid absolvieren, so der Klub. 

Wie es mit Alaba nach der WM weitergehen wird, bleibt weiterhin noch offen. Vor allem in Italien soll der ÖFB-Star großes Interesse geweckt haben. AC Mailand soll an ihm dran sein. Ebenfalls führen einige Spuren in die USA und nach Saudi-Arabien.

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