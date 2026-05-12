12 Points für diese Drinks: 20 Spirituosen für den Song-Contest!

Der Eurovision Song Contest 2026 wird bunt, laut und garantiert legendär – und genau so sieht auch die Getränkeauswahl der teilnehmenden Länder aus.

Von kräftigem Rum aus Österreich über aromatischen Ouzo aus Griechenland bis hin zu schwedischem Vodka: Wir nehmen Sie mit auf eine flüssige ESC-Reise quer durch Europa und Australien!

Wer seine ESC-Party dieses Jahr aufs nächste Level bringen will, serviert nicht einfach nur Bier und Spritzer. Wir setzen auf nationale Klassiker der Teilnehmerländer – perfekt zum Mitfiebern, Anstoßen und vielleicht auch für den einen oder anderen Karaoke-Moment nach Mitternacht.

1. Österreich: Stroh Rum mit ordentlich Feuer

Stroh 60 Original Austria Inländer Rum 60% Vol. 0,7l – 20,95 statt 24,90 Euro bei Amazon* © Stroh 80

Österreich gewann den ESC 2025 und richtet deshalb 2026 den Bewerb in Wien aus. Passend dazu darf ein echter Klassiker nicht fehlen: Stroh Rum*. Der kräftige Inländer-Rum schmeckt intensiv nach Vanille, Karamell und würzigen Noten – perfekt für Cocktails oder pur (mit Vorsicht zu genießen).

2. Armenien: Edler Brandy mit Tradition

Ararat 5 Years Old mit Geschenkverpackung – 23,04 statt 28,24 Euro bei Amazon* © Ararat

Armenischer Brandy genießt Kultstatus und wird seit Jahrzehnten weltweit geschätzt. Der Ararat 5 Years Old* überzeugt mit weichen Holznoten, Trockenfrüchten und einer angenehmen Süße.

3. Australien: Kultiges Ingwer-Bier Down Under

Bundaberg Ingwer-Bier, 4 x 375 ml – 21,17 Euro bei Amazon* © Bundaberg

Australien bringt nicht nur ESC-Vibes aus der Ferne, sondern auch das berühmte Bundaberg Ginger Beer*. Das alkoholfreie Kultgetränk schmeckt intensiv nach Ingwer, angenehm würzig und leicht süß.

4. Balkan-Feeling: Rakija für lange ESC-Nächte

DJEDOVA RAKIJA 0,75l 39 % alc. – 39,70 Euro bei Amazon* © House of Slivovitz

Rakija* gehört auf dem Balkan praktisch zu jedem Fest dazu. Die Pflaumen-Spirituose schmeckt kräftig, fruchtig und überraschend weich.

5. Belgien: Genever statt Gin

Peket 1836 Genever – 28,88 Euro bei Amazon* © Radermacher

Belgischer Genever gilt als Vorläufer des heutigen Gins. Der Peket 1836* schmeckt würzig, leicht malzig und wunderbar aromatisch.

6. Deutschland: Kräuterlikör im Steinkrug

Butzelmann im Steinkrug Kräuterlikör – 29,99 Euro bei Amazon* © Butzelmann

Deutschland liebt Kräuterlikör – und der Butzelmann* bringt genau dieses urige Feeling mit. Kräuter, leichte Süße und intensive Würze machen ihn zum perfekten Stamperl für die ESC-Party.

7. Dänemark: Aquavit mit nordischem Charakter

Vana Tallinn Likör – 16,37 Euro bei Amazon* © Vana Tallinn

Aalborg Taffel* gehört zu den bekanntesten Aquavits Skandinaviens. Kümmel und Dill sorgen für den typisch nordischen Geschmack.

8. Estland: Süßer Kult-Likör aus Tallinn

Vana Tallinn Likör – 16,37 Euro bei Amazon* © Vana Tallinn

Vana Tallinn* ist in Estland längst Kult. Der Rumlikör schmeckt nach Vanille, Zimt und Zitrusfrüchten – fast wie Weihnachten im Glas.

9. Finnland: Vodka direkt aus dem hohen Norden

Koskenkorva Original Vodka – 17,14 statt 21,49 Euro bei Amazon* © Koskenkorva

Koskenkorva* setzt auf pure finnische Zutaten und klares Wasser. Der Vodka schmeckt angenehm weich und eignet sich perfekt für Longdrinks.

10. Frankreich: Pastis wie an der Côte d’Azur

Pastis de Saint Tropez – 29,04 statt 34,53 Euro bei Amazon* © 12/12

Pastis* gehört in Frankreich zum Sommer wie Glitzer zum ESC. Das Getränk schmeckt intensiv nach Anis und Kräutern.

11. Georgien: Chacha mit ordentlich Power

Georgischer Chacha Oak 0,5l – 15,50 Euro bei Amazon* © Shaloshvili

Chacha* gilt als georgische Antwort auf Grappa. Die Spirituose schmeckt kräftig, leicht holzig und angenehm fruchtig.

12. Griechenland: Ouzo darf beim ESC nicht fehlen

Ouzo Nektar Pilavas – 24,90 statt 28,88 Euro bei Amazon* © Pilavas

Kaum ein Getränk schreit so sehr nach Sommer wie Ouzo*. Der griechische Klassiker überzeugt mit kräftigem Anis-Geschmack und mediterranen Kräutern.

13. Italien: Limoncello wie aus Amalfi

Bottega LIMONCINO Limoncello Liqueur – 20,59 Euro bei Amazon* © Bottega

Limoncello* bringt italienisches Dolce Vita direkt ins Glas. Der Zitronenlikör schmeckt frisch, süß und wunderbar sommerlich.

14. Lettland: Kräuterlikör mit Kultstatus

Riga Black Balsam Likör – 12,54 statt 14,99 Euro bei Amazon* © Riga Black Balsam

Riga Black Balsam* polarisiert – genau deshalb lieben wir ihn. Der lettische Kräuterlikör schmeckt bitter, würzig und intensiv.

15. Norwegen: Premium-Aquavit aus dem Fass

LINIE Aquavit Original – 38,99 Euro bei Amazon* © Linie

Linie Aquavit* wird traditionell in Sherryfässern gelagert. Dadurch entstehen spannende Noten von Vanille, Holz und Gewürzen.

16. Polen: Vodka mit Bisongras

Żubrówka Bison Grass Vodka mit Glas – 19,05 statt 21,99 Euro bei Amazon* © Żubrówka

Żubrówka* zählt zu den bekanntesten Vodkas Osteuropas. Das enthaltene Bisongras sorgt für einen leicht vanilligen Geschmack.

17. Portugal: Kräftiger Tresterbrand

Tresterbrand Aguardente Sao Domingos – 24,95 Euro bei Amazon* © Sao Domingos

Aguardente* wird in Portugal traditionell nach dem Essen getrunken. Der Tresterbrand schmeckt intensiv, warm und leicht fruchtig.

18. Schweden: Der Vodka-Klassiker schlechthin

Absolut Vodka Original Miniatur 12er Pack – 20,95 statt 26,28 Euro bei Amazon* © Absolut Vodka

Absolut Vodka* gehört weltweit zu den bekanntesten Spirituosen aus Schweden. Die Miniaturen eignen sich perfekt für ESC-Trinkspiele.

19. Tschechien: Kräuterlikör mit Geheimrezept

Becherovka Karlovarska Original – 19 Euro bei Amazon* © Becherovka

Becherovka* stammt aus Karlsbad und kombiniert Kräuter, Gewürze und leichte Zitrusnoten. Der Geschmack ist intensiv und unverwechselbar

20. Vereinigtes Königreich: Whisky für 12 Points

The Famous Grouse Blended Scotch Whisky – 21,74 statt 23,51 Euro bei Amazon* © Famous Grouse

Scotch Whisky gehört einfach zum Vereinigten Königreich dazu. The Famous Grouse* schmeckt weich, malzig und leicht rauchig.

Wann findet der ESC 2026 statt – und welche Länder sind dabei?

Der Eurovision Song Contest 2026 steigt in Wien, nachdem Österreich den Bewerb 2025 gewinnen konnte. Die Halbfinale finden am 12. und 14. Mai statt, das große Finale steigt am 16. Mai 2026.

Mit dabei sind unter anderem Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland, Australien, Armenien, Belgien, Schweden, Polen, Portugal und das Vereinigte Königreich. Insgesamt nehmen 35 Länder teil – und jedes bringt seine ganz eigene Trinkkultur mit.

Fazit: Diese ESC-Party wird flüssig

Ob Ouzo, Whisky, Rakija oder Limoncello: Der ESC 2026 zeigt nicht nur musikalisch Vielfalt, sondern auch im Glas. Wir finden: Genau das macht den Bewerb jedes Jahr so unterhaltsam. Wer sich also schon jetzt auf die größte Musikshow Europas einstimmen möchte, kann sich mit diesen Spirituosen einmal quer durch die Teilnehmerländer kosten. Prost und 12 Points!

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