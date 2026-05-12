Eurovision-Snacks: Die leckersten Häppchen aus Europa und Australien zum Grand Prix

Nur noch wenige Tage bis zum größten Musikevent Europas: Am 16. Mai ist ESC-Finale – und wir decken uns mit folgenden Snacks für die Home-Party ein!

Der Mai steht ganz im Zeichen des Eurovision Song Contests. Live aus Wien kommt die volle Ladung europäische Musikvielfalt in die Wohnzimmer – ein guter Grund für eine Mottoparty, um sein Lieblingsland anzufeuern und die Vielfalt der Musik zu feiern. Neben der ESC-Deko braucht es natürlich Snacks, und auch die dürfen thematisch passend gewählt sein. Je bunter, desto besser!

Heimat auf der Zunge: Von Salzstangerl bis Fairy Bread

Europa ist nicht nur musikalisch vielfältig, sondern auch kulinarisch. Die ESC-Party zu Hause ist doch die perfekte Gelegenheit, um die Küche anderer Länder kennenzulernen. Aber fangen wir erst einmal ganz klassisch an, denn Salzstangerl dürfen auf keiner Party fehlen.

Von herzhaft zu süß: Wer seine Gäste mit einer besonderen Spezialität aus Australien überraschen möchte, ohne sich viel Arbeit zu machen, trifft mit Fairy Bread ins Schwarze – oder besser gesagt ins Bunte. Die märchenhaften Sandwiches bestehen nämlich nur aus Toastbrot, Butter und bunten Zuckerstreuseln, die für den gewissen Crunch sorgen. Simpel, aber lecker!

Bunte Zuckerstreusel von Dr. Oetker – für 10,78 Euro bei Amazon* © Dr. Oetker



Als Unterstützung für das Nachbarland und für eine süß-saure Abwechslung sind die Deutschlandflaggen von Haribo ein willkommener Augenschmaus.

3er-Pack Haribo Pasta Flagga Sauer – für 14,39 Euro bei Amazon* © Haribo



Knuspriger Keksteig gefüllt mit Schokocreme – und dann noch in süßer Koalaform? Gibt es direkt im Dreierpack von Kuchen Meister und passt wunderbar, um die australischen Fans glücklich zu machen.

3x Kuchen Meister Koala Kekse – für 4,29 Euro bei Amazon* © oe24

Tipp: Wer die Snacks pünktlich am Samstagabend auf dem Tisch wissen möchte, sollte mit der Bestellung nicht mehr lange warten oder die Vorteile von Amazon Prime nutzen.

Keine Snacks ohne passende ESC-Deko

Ob für den klassischen Mettigel oder zum Verzieren von Cupcakes: Kleine europäische Flaggen auf Zahnstochern verwandeln einfache Snacks im Handumdrehen in ein buntes Länder-Potpourri zum Vernaschen.

105 Länderflaggen Europas zum Reinstecken – für 7,04 Euro bei Amazon* © Xizenna

Der ESC ist bunt und erstrahlt in seinen vielen Farben. Süße Zuckerdekors in Regenbogenform sind daher die perfekte Ergänzung für Muffins oder Cupcakes.

Decora 6er-Pack Zuckerdekor Regenbogen – für 5,86 Euro bei Amazon* © Decora

So gelingt die perfekte ESC-Party

Die richtige Dekoration kreiert bereits die perfekte ESC-Stimmung: Bunte Flaggen und Fähnchen verwandeln jede Wohnung im Handumdrehen in eine kleine Eurovision-Bühne. Dazu passen internationale Snacks und Getränke aus verschiedenen Teilnehmerländern – von ungarischen Chips über litauische Süßigkeiten bis hin zu österreichischem Bier darf gern alles auf den Tisch kommen, was Europa kulinarisch zu bieten hat. Und damit es später keinen Ärger wegen der ausgelassenen Feier gibt, lohnt es sich, die Nachbarn vorab kurz zu informieren – oder sie am besten direkt zur Party einzuladen, wenn ganz Europa gemeinsam das größte Musikspektakel des Jahres feiert.

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