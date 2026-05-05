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In Wohnung verschanzt: 42-Jähriger von Cobra festgenommen
© APA

Nachbarn bedroht

In Wohnung verschanzt: 42-Jähriger von Cobra festgenommen

05.05.26, 07:23
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In Sankt Martin in der Wart (Bezirk Oberwart) hat sich ein Mann am Montagnachmittag in seiner Wohnung eingeschlossen 

Zuvor soll er mehrere Menschen bedroht haben. Das Einsatzkommando Cobra wurde angefordert und der 42-Jährige am Abend schließlich festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Gegen 16.00 Uhr erreichte die Landessicherheitszentrale ein Notruf, wonach ein Mann in Sankt Martin in der Wart mehrere Menschen bedroht haben soll. Was er genau gesagt hatte und gegen wen sich die Drohungen gerichtet hatten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Wohnung verschanzte er sich dann alleine. Gegen 19.00 Uhr erfolgte dort der Zugriff durch Cobra-Beamte, und der Mann wurde festgenommen. Die Hintergründe werden noch ermittelt, hieß es weiters.

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