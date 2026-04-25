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Rettungssirene
© getty

Tödlicher Unfall

Grazerin (24) stürzte bei Arbeiten von Balkon und starb

25.04.26, 10:02
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Passanten sahen die leblose Frau im darunterliegenden Garten und setzten einen Notruf ab.

Graz. Eine 24 Jahre alte Frau ist am Donnerstag bei handwerklichen Tätigkeiten in Graz von einer Leiter auf einem Balkon im zweiten Stock gestürzt und gestorben. Wie die Polizei berichtet, hatten Passanten die Frau in dem darunterliegenden Garten gesehen und einen Notruf abgesetzt.

Es wurde noch versucht, die 24-Jährige zu reanimieren, sie wurde ins Spital gebracht. Die Ärzte konnten sie aber letztlich nicht retten.

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