Bluttat: Mann erschoss Ehefrau und sich selbst

Wie die Polizei berichtet, ist es in der Nacht auf Samstag in einem Einfamilienhaus im Bezirk Leibnitz zu einer Gewalttat gekommen. Ein 36-Jähriger hat seine 35-jährige Gattin mit einer Langwaffe erschossen und beging danach Selbstmord.

Heimschuh. Ein 36 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Samstag in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Heimschuh im Bezirk Leibnitz in der Steiermark seine Ehefrau (35) im Streit erschossen haben. Laut Polizei tötete er danach sich selbst. Der 36-Jährige besaß legal zwei Gewehre, eines davon wurde zur Tatwaffe. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, die nicht zu Hause waren. Laut Ermittlern kommt ein Trennungswunsch der Frau als mögliches Motiv und Grund für den Streit bzw. die Tat infrage.

© APA/EXPA/MARCEL PAIL

Die Kinder des Paares, sechs und neun Jahre alt, hatten die Nacht bei Verwandten verbracht. Ein Angehöriger hatte wegen einer Kleinigkeit im Zusammenhang mit den Kindern vergeblich versucht, die Eltern zu erreichen, erklärte Polizeisprecher Fritz Grundnig auf APA-Anfrage. Als dieser dann zum Haus der beiden fuhr, entdeckte er die Leichen. Die 35-Jährige soll Angaben der Exekutive zufolge vor einigen Tagen gegenüber Familienmitgliedern von Trennung oder Scheidung gesprochen haben.

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Nicht polizeibekannt

Polizeilich bekannt war die Familie bisher nicht. Genauere Klärung der Tatumstände erhoffen sich die Ermittler des Landeskriminalamts Steiermark von den Auswertungen der Spurensicherung und der Obduktionen. Vermutet wird, dass die Tat in den frühen Morgenstunden verübt wurde. Bisher hat sich laut den Angaben niemand gemeldet, der die Schüsse gehört hat.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, https://www.frauenhelpline.at/; beim Verein Frauenhäuser Steiermark https://www.frauenhaeuser.at/; beim Gewaltschutzzentrum Steiermark: https://www.gewaltschutzzentrum.at/steiermark/ und 0316-774199 sowie beim Polizei-Notruf: 133. Männer-Notruf: 0800 246 247. Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)