Spielzeugwaffen lösten Polizeieinsatz vor Schule aus

Die 19-jährige Schülerin hatte täuschend echt aussehende "Schusswaffen" wegen einer Maturaklassen-Mottowoche dabei.

Steyr. Zwei Spielzeugwaffen in den Händen einer 19-jährigen Schülerin haben am Freitagnachmittag vor einer Schule in Steyr in Oberösterreich einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 13.45 Uhr ging ein Notruf ein, dass sich vor dem Schuleingang eine Person mit Schusswaffen befände. Mehrere Polizeistreifen rückten aus und nahmen die 19-Jährige vorläufig fest, berichtete die Exekutive.

Sie habe die täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen wegen einer Motto-Woche der Maturaklassen dabeigehabt, rechtfertigte sich die Schülerin. Die 19-Jährige musste mit einer Anzeige rechnen.