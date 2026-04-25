Gesundheit, Pensionen, Inflation: Das sind DIE Polit-Themen

Die Lazarsfeld Gesellschaft fragte, welche Themen den Menschen unter den Nägeln brennen. Das Ergebnis ist ein Hammer.

Es muss die Migration sein, so die gängige Erklärung, warum die FPÖ derzeit alle Umfragen anführt. Die Lazarsfeld Gesellschaft fragte für oe24 nach (1.000 Befragte vom 20. bis 21. 4.). Das Ergebnis ist eine große Überraschung: Denn die Migration findet sich erst auf Platz 13 des Rankings.

© oe24

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Gut, 77 % nennen Sicherheit und Kriminalität - macht immerhin, ganz knapp abgeschlagen von den Top 3, den 5. Platz. Die Top-Themen klingen allerdings alles andere als eine blaue Leib-und-Magenspeise: 81 % sorgen sich um "Gesundheit und Pflege", dann kommen "Pensionen" (78 %) und "Inflation" sowie die "Sorge um Arbeitsplätze". Gleichauf mit der "Bildung" die "Sicherheit" - doch dann kommt schon wieder "Leistbares Wohnen".

Um es auf den Punkt zu bringen: Der Wunschzettel der Österreicherinnen und Österreicher klingt wie das Wahlprogramm der SPÖ, es sind genau jene Themen, auf die SPÖ-Chef Andreas Babler setzt. Nur scheint ihm kaum wer zuzutrauen, hier etwas weiterzubringen. Wir erinnern uns: Die SPÖ grundelt in der Sonntagfrage bei 18 % herum. Die FPÖ, die den Menschen buchstäblich das Blaue vom Himmel herunter verspricht, hat hingegen 37 %.

Wie sehr es die Regierung eben nicht schafft, die Menschen zu erreichen, zeigt der Schluss der Liste: Obwohl uns die Ukraine den russischen Aggressor Putin seit nunmehr vier Jahren vom Leibe hält, findet sich die Ukraine-Hilfe weit abgeschlagen am Schluss des Rankings - mit nur 23 %...