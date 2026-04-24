"Kraft durch Freude": Babler wegen Nazi-Formel in der Kritik

Der Eurovision Song Contest steht für Vielfalt. Das sieht auch das Ministerium des Vizekanzlers Andreas Babler so. Dem SPÖ-Chef ist allerdings ein historisch derber Schnitzer unterlaufen.

Eine „zusätzliche Bühne für die kulturelle Vielfalt des Landes“ solle der ESC in Wien bieten, wenn es nach Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) geht. Dazu sollen auch die österreichischen Kultureinrichtungen beitragen.

„Begleitprogramm“ der Kultureinrichtungen

Bei einer Presskonferenz im Naturhistorischen Museum Wien stellten Babler, die interimistische ORF-Generaldirektorin, Ingrid Thurnher, und die Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums, Katrin Vohland, das „Begleitprogramm“ der Kultureinrichtungen Österreichs für den ESC im Mai in Wien vor.

Problematischer Sager

Bei der Präsentation unterlief Babler ein derber Schnitzer. In seinen einleitenden Worten sagte Babler: „United by Music - diese vereinigende Kraft durch Freude, Offenheit und Vielfalt, das ist die wunderschöne Idee des europäischen Song Contests, die heute wieder besonders aktuell ist, wenn man sich auch die geopolitische Lage zu Gemüte führen muss.“

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Heikel: Die Formel „Kraft durch Freude“, so hieß auch die NS-Organisation Kraft durch Freude, die unter dem nationalsozialistischen Terrorregime unter anderem Freizeitprogramme organisierte, um die Menschen im Geiste der Hitler-Diktatur zu erziehen. Für die Nazis war die Organisation ein zentrales Organ zur Formung der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft.

Kritik der FPÖ

An Bablers belasteter Wortwahl übten die Freiheitlichen Kritik. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sieht den Sager als „Nabelschau von Bablers dürftigen intellektuellen Fähigkeiten.“

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Hafenecker teilte noch weiter gegen Babler aus: „Da entlarvt sich der oberste Moralapostel der Nation von selbst. Ausgerechnet der marxistische SPÖ-Chef Babler, dessen Partei bei jeder Gelegenheit die ‚Nazi-Keule‘ gegen politische Mitbewerber schwingt und überall Rechtsextremismus wittert, verwendet nun selbst einen Begriff, der eine nationalsozialistische Massenorganisation bezeichnete.“

Auf der Homepage "korrigiert"

In dem YouTube-Video der Veranstaltung auf der Homepage des Babler-Ministeriums ist der oben zitierte Passus von Babler noch zu hören. An gleicher Stelle auf der Homepage sieht die Wiedergabe des Original-Zitates allerdings anders - günstiger für Babler - aus: In einer langen Zitat-Kachel hat man die Stelle umformuliert, dort heißt es: "United by music: Vereint durch Freude, Offenheit und Vielfalt – das ist die wunderschöne Idee des ESC."