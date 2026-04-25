Mutmaßlicher Einbrecher stürzt von Balkon ab

Dramatische Szenen am Freitagmorgen in Wien-Favoriten: Ein 41-jähriger Mann stürzte bei dem Versuch, über mehrere Balkone zu flüchten, in die Tiefe. Die Polizei vermutet, dass der Schwerverletzte zuvor einen Einbruch verübt hatte.

In der Rotenhofgasse kam es am Freitag gegen 10:54 Uhr zu einem folgenschweren Zwischenfall. Zeugen beobachteten einen Mann, der vom obersten Stockwerk eines Gebäudes aus über die Balkone nach unten kletterte. Zwischen dem zweiten und dritten Stock stürzte er ab und blieb schwer verletzt liegen.

Sturz aus großer Höhe

Die alarmierten Rettungskräfte der Berufsrettung Wien übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung des 41-jährigen Österreichers noch vor Ort. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Währenddessen begannen die Beamten mit der Klärung der Hintergründe, warum der Mann den riskanten Weg über die Außenfassade gewählt hatte.

Einbruchsspuren im obersten Stock

Bei einer Durchsuchung des Gebäudes stießen die Polizisten im fünften Stock auf eine Wohnung mit Einbruchsspuren an der Eingangstür. Die Balkontür stand offen, war jedoch von außen zugezogen worden – ein Indiz dafür, dass der Verdächtige die Wohnung über diesen Weg verlassen hatte. In den Räumlichkeiten stießen die Beamten zudem auf einen Hund, der von der Polizeidiensthundeeinheit gesichert und in Sicherheit gebracht wurde.

LKA Süd führt Ermittlungen

Der Mieter der betroffenen Wohnung bestätigte den Beamten später, dass er die Terrassentür geschlossen und die Eingangstür ordnungsgemäß versperrt hatte, bevor er das Haus verließ. Die Indizienlage erhärtete somit den Verdacht, dass der Abgestürzte unmittelbar zuvor in das Objekt eingebrochen war. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen zum Tathergang übernommen.