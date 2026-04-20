Zaric will den Sack zumachen: Heimsieg gegen Wattens geplant

Der SCR Altach empfängt am Dienstag die WSG Tirol im heimischen Schnabelholz. Mit einem Dreier könnten die Vorarlberger den Sack im Abstiegskampf endgültig zumachen und den Klassenerhalt feiern.

Quali-Tabellenführer Altach bittet am Dienstag (18:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) die WSG Tirol zum West-Derby ins Schnabelholz. Nach dem 2:2 in Innsbruck am vergangenen Wochenende haben die Rheindörfler nun den Heimvorteil auf ihrer Seite. Trainer Ognjen Zaric (37) ist sich der Chance bewusst und möchte den Fans den entscheidenden Heimsieg schenken, um das Thema Abstiegskampf ein für alle Mal abzuhaken.

Rotation in der Schnabelholz Festung

Trotz des engen Terminplans zeigt sich Zaric entspannt und sieht das Pensum eher positiv für seine Spieler. Allerdings muss der Coach seine Startelf zwangsweise umbauen, da Kapitän Lukas Jäger eine Sperre absitzen muss. Zaric fordert von seinem Kader, dass nun andere Akteure in die Bresche springen. Die Heimstärke ist dabei das größte Pfund der Vorarlberger, schließlich konnte in dieser Saison bisher nur Sturm Graz drei Punkte aus Altach entführen.

Wattener Hoffnung auf den Befreiungsschlag

Die WSG Tirol läuft ihren Erwartungen in der Qualifikationsgruppe noch hinterher. Erst ein Sieg aus fünf Partien steht für das Team von Philipp Semlic zu Buche. Immerhin bewiesen die Wattener im Hinspiel Moral, als sie einen 0:2-Rückstand noch in ein Unentschieden verwandelten. Semlic hofft für das Gastspiel im Ländle auf die Rückkehr von Stürmer Ademola Ola-Adebomi, um die Altacher Defensive vor größere Probleme zu stellen.

Entscheidung im Ländle erwartet

Während Altach mit einem Erfolg wohl gerettet ist, braucht die WSG jeden Zähler, um nicht noch tiefer in den Keller zu rutschen. Die Tiroler wissen um die Schwere der Aufgabe im Schnabelholz, setzen aber auf die Erkenntnisse aus dem ersten Duell.

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach – WSG Tirol

Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach

Stadion Schnabelholz, Altach Schiedsrichter: Greinecker

Ergebnisse 2025/26:



1:1 (h)

3:0 (a)

2:2 (a)

SCR Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, L. Gugganig - Ingolitsch, Demaku, Bähre, Ouedraogo - Massombo, Diawara, Greil

Es fehlen: Jäger (gesperrt), Fetahu (Schambein), Idrizi (Knie)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, D. Gugganig - L. Sulzbacher, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Hinterseer, Baden Frederiksen

Es fehlen: Butler (Knie), Geris (Muskelverletzung)

Fraglich: Ola-Adebomi (nach überstandener Erkrankung)

Live auf Sky Sport Austria.