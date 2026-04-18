UNO-Blauhelmsoldat bei Angriff im Libanon getötet

Rund einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel ist ein französischer UNO-Blauhelmsoldat bei einem Angriff im Süden des Libanon getötet worden.

Drei weitere französische Blauhelmsoldaten des UNIFIL-Kontingents seien bei dem Angriff am Samstag verletzt worden, teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Onlinedienst X mit. Es deute alles darauf hin, dass die pro-iranische Hisbollah "für diesen Angriff verantwortlich ist".

Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam verurteilte auf X den Angriff und ordnet eine Untersuchung des Vorfalls an. Die UNIFIL ist seit Jahrzehnten zwischen Israel und dem Süden des Libanon im Einsatz. An der Mission sind auch rund 180 österreichische Soldaten beteiligt.