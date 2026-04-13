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Esther Schweins
© Getty Images

Großes Drama

Rippenbruch beendet Tanz-Träume von Esther Schweins

13.04.26, 17:18
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Schlechte Neuigkeiten für alle Fans von "Let's Dance": Schauspielerin Esther Schweins muss die Tanzschuhe vorzeitig an den Nagel hängen. Gesundheitliche Probleme zwingen die 55-Jährige zum Aufgeben, doch für hochkarätigen Ersatz ist bereits gesorgt. 

Das Parkett von "Let's Dance" verliert eine seiner profiliertesten Teilnehmerinnen. Da aktuell keine verlässlichen Informationen zum nächsten Sendetermin vorliegen, konzentrieren wir uns auf die Hintergründe des Ausscheidens: Esther Schweins muss die Show verlassen, da ihr Körper nicht mehr mitspielt. Die Schauspielerin hatte sich bereits im Vorfeld zwei Rippen gebrochen, nun traten Komplikationen auf, die eine weitere Teilnahme unmöglich machen.

Ärzte ziehen die Reißleine

Rippenbruch beendet Tanz-Träume von Esther Schweins
© oe24

Die 55-jährige Schweins galt während der bisherigen Staffel als echte Kämpferin und wollte sich trotz ihrer schmerzhaften Verletzung unbedingt durchbeißen. Am Ende blieb den Medizinern jedoch keine andere Wahl, als sie aus dem Wettbewerb zu nehmen, um ihre Gesundheit nicht weiter zu gefährden. Für die ambitionierte Teilnehmerin ist dieser vorzeitige Abbruch besonders bitter.

Bibi feiert großes Comeback

bibi
© Getty Images

Die Nachfolge ist laut Medienberichten bereits geklärt: Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke soll in die Bresche springen. Für die ehemalige YouTube-Queen bedeutet dies ein überraschendes Comeback im Fernsehen. Es ist ihre zweite Chance auf dem großen Parkett, und viele Beobachter in Österreich und Deutschland warten gespannt darauf, ob sie direkt mit ihrer Leistung überzeugen kann.

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