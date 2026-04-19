Schmitz statt Jauch: Überraschende Änderung bei "Wer wird Millionär?"

Günther Jauch räumt vorerst seinen RTL-Stammplatz am Montagabend.

Seit Jahren war der Montagabend bei RTL fest in der Hand von Günther Jauch. Doch damit ist vorerst Schluss: Der Kult-Moderator muss mit seinem Erfolgsformat „Wer wird Millionär?“ für eine neue Sendung Platz machen. Ab Ende April übernimmt Comedian Ralf Schmitz mit einem neuen Format den Sendeplatz.

Schon am morgigen Montag, den 20. April, läuft vorerst die letzte reguläre Ausgabe der beliebten Quizshow. Dabei dürfen sich die Zuschauer noch auf ein Highlight freuen: Musiker Bill Kaulitz wird als Telefonjoker zum Einsatz kommen. Danach verabschiedet sich Jauch in eine mehrwöchige Pause.

Vorübergehendes Aus für Jauch

Für mehrere Wochen wird „Wer wird Millionär?“ montags nicht mehr ausgestrahlt. Ganz verzichten müssen die Fans auf Günther Jauch aber nicht: Ende Mai ist ein großes Pfingst-Special geplant.

Die Lücke am Montagabend wird nahtlos gefüllt. Ab dem 27. April übernimmt die neue Sendung „Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens“ den begehrten Sendeplatz. Moderiert wird das Format von Comedian Ralf Schmitz.

Ralf Schmitz übernimmt den Montag

In der neuen Gameshow tritt jeweils ein Einzelner gegen das 200-köpfige Studiopublikum an. Gefragt sind dabei Bauchgefühl, Mut zur Entscheidung und schnelle Reaktionen. Schafft es ein Kandidat, auch nur einmal näher an der Lösung zu liegen als die Mehrheit der 200 Personen im Publikum, gewinnt er 10.000 Euro. Dafür gibt es maximal vier Chancen.

Gelingt es keinem, die Gruppe zu schlagen, wächst der Jackpot. Im großen Finale wechselt dann der beste Schätzer aus dem Publikum die Seiten und tritt selbst als Einzelner gegen die Masse an.

Ralf Schmitz zeigt sich jedenfalls bereits voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe bei RTL: „‚Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens‘ ist die perfekte Show für alle Schätz-Kekse. Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als die Vielen. Und das macht diese Show zum spannendsten Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten. Also angucken – das würde ich sehr zu schätzen wissen!“