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Günther Jauch
© RTL

TV-Show

Wer wird Millionär: Produktion führt Günther Jauch vor - "Die sind so gemein!"

23.03.26, 09:13
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Paukenschlag bei den Aufzeichnungen von „Wer wird Millionär?“! Damit hat Günther Jauch (69) nicht gerechnet: Mitten in der Sendung fiel ihm sein eigenes Team in den Rücken und sorgte mit einer frechen Aktion für eine heftige Überraschung vor laufenden Kameras. 

Die herrscht  als Kandidatin Nicole Schlüter gegenüber von Günther Jauch Platz nimmt. Die Private-Banking-Beraterin und der  Moderator  kommen während der Sendung ins Quatschen. Unter anderem geht es um ihre roten Pumps, die bei Jauch viele Fragen aufwerfen. Da können sich selbst die Kollegen backstage einen witzigen Kommentar nicht verkneifen!

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Günther Jauch bekommt Nachricht

In einer kleinen Quiz-Verschnaufpause plaudern Nicole Schlüter und Günther Jauch über ihre kleine Sammelleidenschaft. Die „Wer wird Millionär?”-Kandidatin liebt Schuhe in allen Formen und Farben. Für ihren TV-Auftritt hat sie sich beispielsweise für ein rotes Paar entschieden.

Beweisfotos

In der Sendung wird dann ein Bild ihres Schuhschrankes eingeblendet. „Wir haben ein Beweisfotos”, kündigt Günther Jauch an. „Ich liebe das, sie nach Farben zu sortieren”, erklärt Nicole Schlüter mit Blick auf die Aufnahme. Ein Paar Schuhe fällt dem TV-Moderator direkt ins Auge: die roten Pumps, die seine Kandidatin doch gerade auch im Studio trägt. „Warum haben Sie den denn doppelt?”, hakt Jauch nach: „Der Linke, das ist doch der, den Sie jetzt gerade anhaben.” Die Soesterin erwidert, dass sie den Schuh von zu Hause mitgebracht hätte – und dann fällt der Groschen auch bei Jauch! „Dann haben Sie den also... Ach so, das ist er.”

Gemein!

Während Nicole Schlüter weiter über ihre Schuhe spricht, ploppt bei Günther Jauch auf dem Bildschirm eine Nachricht auf. „Die sind so doof hier. Die sind so gemein”, gluckst er plötzlich und liest vor: „Herr Jauch, es ist kein Livebild. Es ist ein Foto.” Das Publikum lacht und Günther Jauch schüttelt grinsend den Kopf: „Es ist ein Foto. Jaaaaa, dankeschön!”

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