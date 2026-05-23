Ehemann von Skandal-Model sitzt im Dubai-Knast

Tagelang herrschte Rätselraten um Lee Andrews, den Ehemann von Reality-Star Katie Price. Jetzt gibt es Klarheit: Der Brite wurde in Dubai wegen mutmaßlicher Betrugsdelikte festgenommen.

Lee Andrews soll in Dubai festgenommen worden sein und im Gefängnis sitzen. Das behauptet zumindest sein Vater Peter Andrews gegenüber der „Daily Mail“.

„Lee ist okay. Er wurde nicht entführt, sondern verhaftet“, sagt er. Allerdings wisse er selbst nicht genau, weshalb sein Sohn festgehalten werde. Zuvor hatte alles nach einem möglichen Entführungsfall geklungen, nachdem Andrews verschwunden war und verstörende Nachrichten geschickt hatte. Darin behauptete er, von Männern in einen Van gezerrt und an einen geheimen Ort gebracht worden zu sein. Dazu schickte er ein Video: Kapuze über dem Kopf, Hände gefesselt.

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Haftbefehle wegen Betrugs

Seine Partnerin soll daraufhin große Sorge um ihn gehabt haben, sogar das britische Außenministerium wurde eingeschaltet. Doch weder Behörden noch Polizei konnten ihn zunächst finden. Jetzt folgt die Wende: Laut einer Polizeiquelle, die die „Daily Mail“ zitiert, wurde Andrews tatsächlich festgenommen. Dubais Polizeichef bestätigte zudem, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle vorliegen sollen – vor allem wegen Betrugsdelikten. „Es gibt viele Fälle gegen ihn“, heißt es. Der Brite lebt seit rund 20 Jahren in Dubai und ist dort als Bodybuilder bekannt. Zuletzt wohnte er offenbar nicht mehr bei seinem Vater, an seiner früheren Adresse gab es keine Spur von ihm.

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Schwere Vorwürfe der Ex

Zusätzlich meldete sich kürzlich auch eine Ex-Partnerin von Andrews mit heftigen Vorwürfen zu Wort. Sie bezeichnet ihn als „Massen-Manipulator“ und behauptet, er habe Geld und Schmuck gestohlen. Außerdem erklärt sie, gegen ihn würden rund 20 Haftbefehle bestehen, wobei Belege dafür bislang nicht veröffentlicht wurden. Besonders brisant ist laut ihrer Aussage, dass Katie Price aktuell sogar einen Ring tragen soll, der ursprünglich ihr gehört habe. Warum Andrews genau festgenommen wurde und wo er aktuell untergebracht ist, bleibt weiterhin unklar. Von der Ehefrau gibt es bislang keine öffentliche Reaktion auf die neuen Entwicklungen.