Mode-Trend 2026: Das sind die Festival-Outfits der Saison

Sommerzeit ist Festivalzeit. Wir zeigen, welche Looks auf dem Festivalgelände in dieser Saison angesagt sind und welche Essentials keinesfalls fehlen dürfen.

Die Outfits auf Festivals sind so bunt und vielfältig, wie die Musikevents selbst. Letztlich solltet ihr das tragen, worin ihr euch am wohlsten fühlt – schließlich wird auf Festivals getanzt und geschwitzt, was das Zeug hält. Wir geben trotzdem gerne drei Styling-Tipps an die Hand und verraten schon einmal so viel: Es gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

1. Boho- und Country-Chic: Von Häkeltops bis Cowboyboots

Inspiriert von den Coachella-Looks der Stars sind Outfits im Bohemian-Stil nach wie vor weit verbreitet auf Festivals. Sie sind geprägt von gehäkelten Crop-Tops, erdigen Tönen und langen schwingenden Röcken. Sie vermitteln ein Gefühl von Freiheit und Naturverbundenheit und sind besonders auf EDM und Popmusik-Festivals vertreten. Passend dazu werden gerne fransige Wildleder-Westen und Cowboy-Stiefel kombiniert, die sich weiterhin unter den Schuhtrends weit oben halten. Auch ein klassischer Jeanslook versprüht Western-Vibes, wenn dieser Akzente wie ein rotes Bandana oder einen Cowboyhut als Accessoire enthält.

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2. Streetstyle goes Festival: Von sportlicher Lässigkeit bis rockigem Grunge

Sporty Spice oder doch eher Avril Lavigne? Die Looks unserer liebsten Millennial-Ikonen sind wieder voll im Trend. Weite T-Shirts und Jogginghosen sind immer noch die bequemsten Begleiter auf Festivals – doch sie können auch fashionable sein! Ihr könnt Baggy-Jeans, die wieder ein Revival feiern, mit einem Bandshirt kombinieren und so auf die Grungemode der frühen 2000er-Jahre setzen. Besonders gängig sind solche Looks auf Rock-, Metal- und Hip-Hop-Festivals. Apropos Hip-Hop: eine weite Track Pants, etwa von Adidas, kombiniert mit einem engen Top und viel klobigem Schmuck ist der perfekte Streetstyle-Look aus alten „Step Up“-Zeiten.

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3. Y2K-Revival: Pinke Glitzerlooks mit Glamour-Faktor

Manchmal heißt es dann doch: mehr ist mehr! Mit Pailletten, viel Glitzer und Strass seid ihr definitiv ein Hingucker auf jedem Festival. Auch die Farbe Pink begleitet uns durch den Sommer, auf Festivals gerne im metallischen Chrome-Look. Hier darf aber auch smart kombiniert werden. So verleihen ausgefallene Accessoires wie schnelle Sonnenbrillen, Haarspangen in Sternform oder klobige Plateau-Sneaker einem Basic-Outfit das gewisse Y2K-Flair.

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Von Regenjacke bis Gummistiefel: Must-haves auf Festivals

Wer regelmäßig auf Festivals geht weiß, wie schnell einem das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen kann. Insbesondere im Juni stehen Gewitter und Unwetter-Warnungen an der Tagesordnung. Wer sich also für den Fall der (Regen)fälle wappnen möchte, sollte Gummistiefel und eine Regenjacke einpacken. Auch Einweg-Regenponchos oder Müllsäcke sind beliebte und kostengünstige Alternativen für Spaß im sommerlichen Nass. Eine Bauchtasche vervollständigt den Look, denn sie bietet genügend Stauraum für das wichtigste Hab und Gut und kann zudem stylish kombiniert werden.

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Fazit: Festival-Looks sind individuell

Wie beim Musikgeschmack hat auch jeder seinen eigenen Klamottenstil. Es ist kein Muss, Trends zu folgen; Festival-Outfits sollten vor allem Komfort und Funktionalität bieten – dürfen aber natürlich auch stylish sein. Wer regenfeste Kleidung, eine kleine Tasche für das Festivalgelände und eine Sonnenbrille einpackt, ist auf der sicheren Seite. Ihr könnt euren individuellen Alltags-Look widerspiegeln, aber auch Neues ausprobieren.

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