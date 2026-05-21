"Kontrolle verloren": Deutsche rechnen mit Julian Nagelsmann ab

Drei Wochen vor der WM gibt es in Deutschland jede Menge Unruhe.

Heute gibt Julian Nagelsmann den Kader für die WM bekannt, doch schon in den Tagen zuvor sind bereits große Teile der Mannschaft durchgesickert. Statt die Geschichte rund um die Mannschaft selbst zu steuern, laufen Bundestrainer und der DFB den Entwicklungen hinterher. Namen der WM-Teilnehmer gelangen seit Tagen vorzeitig an die Öffentlichkeit, sodass die offizielle Präsentation kaum noch Überraschungen bereithält.

Nagelsmann muss vor allem auch für sein Herumeiern in der Torhüterfrage Kritik einstecken. Die Rückkehr von Manuel Neuer und die Zukunft von Oliver Baumann wurden wochenlang offen gelassen, ehe Neuers Comeback schließlich vorzeitig bekannt wurde. Bestätigt wurde vom Bundestrainer aber nach wie vor nichts.

© Getty

"Katastrophe"

“Die Art und Weise der Kommunikation ist halt einfach eine Katastrophe. Dieses Rumgeeiere von Beginn an, das macht einen halt verrückt an unserem Bundestrainer. Weil man sich klare Ansagen wünscht und so geht es auch jedem Spieler„, rechnet Markus Babbel in einem ran-Interview mit Nagelsmann ab.

Auch die deutsche Presse schießt sich bereits vor der WM auf den Bundestrainer ein. “Nagelsmann hat die Kontrolle verloren„, titelt etwa t-online. Fest steht, bei unseren Lieblingsnachbarn gibt es drei Wochen vor der WM statt Euphorie jede Menge Unruhe.