Transfer-Bombe: ÖFB-Star wechselt zum LASK

Zwei Wochen vor dem Abflug zur WM in die USA hat ein ÖFB-Star seine Klub-Zukunft geklärt.

Wie am Mittwoch offiziell wurde, wechselt Alessandro Schöpf innerhalb der Bundesliga vom WAC zum LASK. Beim Double-Sieger unterschrieb der 35-fache ÖFB-Teamspieler einen Vertrag bis Sommer 2028. Nach Auslaufen seines Kontraktes bei den Wolfsbergern, die nur in der Quali-Guppe spielten und dort Zweiter wurden, konnte er ablösefrei verpflichtet werden. Seinen letzten Einsatz für den WAC hatte der 32-jährige Mittelfeldspieler am Dienstag in der Playoff-Partie gegen Ried. Nach der 1:2-Niederlage war seine Klub-Saison endgültig beendet.

"Beim LASK den nächsten Schritt gehen"

Schöpf über seinen Wechsel zum Double-Gewinner: "Es war für mich rasch klar, meinen nächsten Schritt hier beim LASK gehen zu wollen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten super Gespräche. Ich möchte mich gut einfügen und die beste Version von mir zeigen. Man hat gesehen, wie viel Energie und Emotion im Verein stecken. Ich hoffe, dass wir den Weg fortsetzen können."

Die LASK-Profis Andres Andrade und George Bello kennt Schöpf bereits aus seiner Zeit bei Arminia Bielefeld bestens.

In Deutschland hat der Tiroler auch schon beim FC Bayern (2. Team), Nürnberg und Schalke gespielt. Vor seiner Rückkehr nach Österreich zum WAC im Februar 2025 war er in Kanada für die Vancouver Whitecaps im Einsatz. Bei den Kärntnern wurde er bereits von Kühbauer gecoacht.

LASK-Sportdirektor Dino Buric über den Schöpf-Coup: "Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Flexibilität, seiner Laufstärke und seiner Torgefährlichkeit helfen wird."